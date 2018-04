Bologna - Hellas Verona, le probabili formazioni | Matos torna titolare?

L'Hellas Verona, nella trentaduesima giornata di Serie A, sfida il Bologna allo stadio Dall'Ara, alle ore 15 di domenica 15 aprile.

I rossoblu si trovano ancora a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, nonostante i due soli punti raccolti nelle ultime cinque partite, ma un altro risultato negativo però potrebbe far avvicinare le dirette concorrenti. Donadoni deve quindi trovare dei punti per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo.

La vittoria contro il Cagliari è arrivata dopo tre pesanti sconfitte subite dalla formazione di Pecchia, che per sperare di raggiungere la salvezza deve dare continuità ai propri risultati: i gialloblu non devono compiere un altro passo falso, per non compromettere una situazione già difficile e avvicinarsi al quart'ultimo posto.

I PRECEDENTI - In Emilia le due squadre si sono affrontate per ben 19 volte nella massima serie, con un bilancio nettamente a favore dei padroni di casa: sono 8 infatti i successi rossoblu contro i 4 veronesi, mentre in 7 occasioni la sfida è terminata in parità.

QUI BOLOGNA - "Per noi domani c’è una partita importantissima, un match point da non farsi scappare. L’impatto da dare alla gara deve essere diverso da domenica scorsa. Il ritiro è stato un modo per concentrarsi ancora di più e preparare al meglio la partita. Ho visto Destro più determinato, questo è estremamente positivo. Spero che Donsah torni a disposizione nel finale di campionato, il Verona si sta aggrappando ad ogni singolo punto con tutte le sue energie. Anche per noi deve valere questo discorso, sebbene abbiamo più punti in classifica.

Saputo? Ieri ci siamo solo salutati. Tutto è focalizzato sulla partita di domani: questo è quello che interessa a tutti.

Petkovic? Ha fatto bene da quando è arrivato a Verona, nonostante non abbia brillato nelle ultime gare. Domani sarà l’occasione di confrontarsi.

Palacio largo nei tre, con Destro e Verdi? Se così fosse servirà maggior compattezza, per percorrere meno distanze e meno strada. Queste sono partite in cui lo spirito di abnegazione dev’essere l’aspetto principale. Verdi sulla trequarti? Simone si esprime meglio partendo sulla fascia, anche se sono convinto che, date le sue qualità, possa fare bene anche la mezza punta. L’importante sarà quel furore agonistico in grado di fare la differenza".

Donadoni vuole quindi archiviare la pratica salvezza il prima possibile, ma per la partita di domenica dovrà rinunciare agli acciaccati Gonzalez, Donsah, Torosidis e probabilmente anche Krejci. Il tecnico dovrebbe comunque affidarsi al suo 4-3-3, con Destro e Di Francesco a giocarsi un posto nel tridente con Verdi e Palacio. A centrocampo invece dovrebbe essere schierata la linea composta da Poli, Pulgar e Dzemaili, mentre in difesa De Maio ed Helander dovrebbero comporre la coppia centrale, mentre sulle fasce correranno Mbaye e Masina.

QUI HELLAS VERONA - "Domenica affronteremo una squadra di un certo valore, con una classifica di buon livello. Hanno un reparto offensivo importante, bisognerà essere molto attenti e mantenere i ritmi alti. La mia squadra deve affrontare qualsiasi avversario con lo spirito giusto, che possa permetterci di andare oltre alle difficoltà. A questo punto della stagione spesso è l'aspetto psicologico ad essere determinante. La fase offensiva? Dobbiamo essere sicuramente più concreti sotto porta, quando si entra in area bisogna essere più convinti e cercare il gol con maggior vigore.

A prescindere da chi scenderà in campo la squadra dovrà dare tutto per portare a casa il risultato. Mancheranno Bianchetti, Buchel e Verde? I sostituti ce li abbiamo, siamo contenti anche per Zuculini, che sta bene ed è migliorato dall'anno scorso sia sotto il profilo fisico che sotto quello tecnico. La sua condizione, così come quella di Cerci, va tenuta sotto osservazione, voglio prendermi tutto il tempo disponibile per fare le mie scelte. Fares? Può ricoprire diversi ruoli, l'assenza di alcuni giocatori non ci agevola ma dovremo essere in grado di cambiare assetto, e le qualità di Fares ci permettono di farlo.

Il nostro percorso ci ha permesso di mantenere vivo l'obiettivo, che è ancora alla nostra portata. Siamo dietro rispetto alle altre, dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi, partita dopo partita, soltanto dopo potremo guardare a quello che succede davanti a noi. Non dobbiamo fare calcoli, ma scendere in campo contro qualunque avversario e dare tutto. Le dimissioni del DS? Abbiamo condiviso tanto durante questo percorso, il nostro rapporto non cambia dopo la sua scelta. Anche la squadra continua ad avere un ottimo rapporto con Fusco, come è stato sottolinewato anche dalle attestazioni di stima dei giocatori la settimana scorsa. Dal punto di vista professionale non è più con noi, ma i rapporti umani restano".

Pecchia chiede più concretezza ai suoi per conquistare punti a Bologna, ma dovrà fare i conti con le numerose assenze, dal momento che a causa dei rispettivi acciacchi, non sono stati convocati Kean, Boldor, Calvano, Verde, Buchel e Banchetti. In difesa dovrebbe rientrare Caracciolo dal primo minuto al fianco di Vukovic, con Ferrari a destra e uno tra Fares e Souprayen a sinistra. Con il rientro di Matos infatti il franco-algerino potrebbe tornare ad occupare il ruolo di terzino per fare spazio al brasiliano a centrocampo o nel settore offensivo. Per quanto riguarda la linea mediana dovrebbe essere confermata la coppia Fossati-Zuculini, con Romulo a destra, mentre dall'altra parte si giocano il posto Fares (se non dovesse recitare il ruolo di terzino), Aarons e apputo Matos. In attacco dovrebbe invece esserci ancora Cerci, mentre per Petkovic si profila un'altra panchina.

ARBITRO - Rosario Abisso di Palermo.