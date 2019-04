Bologna - Chievo Verona, le probabili formazioni | Pellissier dal primo minuto?

La trentunesima giornata di Serie A si conclude alle 20.30 di lunedì sera allo stadio Dall'Ara, dove scenderanno in campo Bologna e Chievo Verona.

Terzultimi in classifica, i felsinei sono in piena corsa per non retrocedere, grazie soprattutto alle 3 vittorie ottenute nelle ultime 4 partite. Mihajlovic intende quindi riprendere la propria marcia dopo lo stop con l'Atalanta, per agguantare le rivali che lo precedono.

Sempre più solo in fondo alla classifica, il club della diga sembra oramai condannato alla retrocessione nel campionato cadetto. Solo un vero e proprio miracolo calcistico potrebbe salvare la formazione di Di Carlo, che ai suoi giocatori chiede comunque la massima professionalità fino alla fine del torneo.

I PRECEDENTI - Sono 13 le sfide andate in scena al Dall'Ara tra le due formazioni, con i padroni di casa che sono riusciti ad imporsi in 6 occasioni. 3 invece i successi dei clivensi, mentre per 4 volte il match si è concluso con il segno "X".

QUI BOLOGNA - Privo degli infortunati Destro e Mattiello, e con Edera in dubbio, Mihajlovic deve sciogliere il ballottaggio tra Palacio e Santander per il ruolo di punta centra, che sarà sostenuta da Sansone, Soriano e Orsolini. L'altro grosso dubbio per il tecnico rossoblu è legato alla mediana, dove Poli e Dzemaili, si giocano il posto al fianco di Pulgar. Sembra invece abbastanza certa la difesa, con Mbaye, Danilo, Lyanko e Dijks, davanti a Skorupski.

QUI CHIEVO VERONA - Di Carlo non avrà a disposizione Seculin e Schelotto, pertano dovrebbe schierare Depaoli e Barba come terzini, mentre Rossettini e Bani dovrebbero essere i due centrali. In mezzo al campo il ballottaggio è tra Hetemaj e Diousse, mentre Rigoni e Leris dovrebbero partire dall'inizio, con Kiyine destinato alla panchina. Davanti a Giaccherini invece dovrebbe partire Stepinski dal primo minuto, con Pellissier e Meggiorini pronti a giocarsi l'altra maglia da titolare.

ARBITRO - Luca Pairetto di Nichelino.

