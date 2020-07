BluVolley Verona, dopo Kaziyski rinnovano anche Boyer e Jaeschke

Non è ancora non come si chiamerà la BluVolley Verona dopo la fine della sponsorizzazione con Calzedonia, ma si stanno scoprendo i nomi dei giocatori che faranno parte del roster a disposizione di coach Radostin Stoytchev.

Dopo l'importante riconferma di Matey Kaziyski, altri due atleti gialloblu hanno deciso di continuare la loro avventura a Verona. L'opposto francese Stephen Boyer ha rinnovato il contratto per altre due stagioni. Arrivato nell'ottobre 2018, Boyer rimane a Verona «per continuare a migliorare», ha detto, aggiungendo di avere un ottimo feeling con l'allenatore e di avere «tanta voglia di ripartire nel migliore dei modi».

E continua almeno per un'altra stagione anche il rapporto tra BluVolley e Thomas Jaeschke. L'attaccante americano si è ripreso dall'infortunio alla spalla che gli ha impedito di scendere in campo nella stagione scorsa. Un infortunio patito proprio quando si era rimesso completamente dalla rottura del crociato. «Sono davvero orgoglioso di tornare a far parte della squadra dopo un paio di stagioni difficili - ha detto Jaeschke - Adesso sono carico e pronto a tornare. Verona e i suoi tifosi mi sono sempre rimasti nel cuore e sono sicuro che potremo far grandi cose nel prossimo futuro insieme».