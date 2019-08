Conquistata l'olimpiade Sebastian Solé punta in alto a Verona: «Faremo grandi passi avanti»

Reduce dalla tre giorni di qualificazioni pre-olimpiche con la sua Argentina, con cui ha staccato un pass per Tokyo 2020 centrando 3 vittorie su 3 in terra cinese, Sebastian Solé è pronto per una nuova stagione in gialloblù. La scorsa SuperLega l'hai vissuta da protagonista, conquistando anche due premi, come miglior centrale e per il maggior numero di muri vincenti: cosa ti aspetti dalla nuova stagione? «Sul piano personale mi auguro di ripetere le prestazioni dello scorso anno, se non di fare meglio. Spero di crescere ancora così potrò essere più utile alla squadra. Voglio continuare a migliorarmi per contribuire a portare Verona il più in alto possibile».

Dopo Trento, ritrovi Stoytchev in panchina: «Abbiamo fatto cose importanti insieme. Gli obiettivi di crescita sono comuni e sono certo che con un tecnico come lui e con il giusto clima di lavoro riusciremo a fare grandi passi avanti».

Mille abbonamenti sottoscritti in un mese, c'è tanto entusiasmo attorno a questa squadra da parte dei tifosi: «È una buona notizia e mi auguro che di vederli in tantissimi al palazzetto. Da parte nostra assicuro che daremo il massimo per farli divertire e portare a casa più vittorie possibili».

Hai centrato la qualificazione olimpica a Tokyo 2020 con l'Argentina infilando tre vittorie su tre. Una bella soddisfazione: «Certamente. Il nostro primo obiettivo era proprio guadagnarci l'accesso all'Olimpiade al primo turno, e così abbiamo fatto. Le partite erano molto difficili, ma nonostante questo e la situazione un po' difficile con la nostra federazione, abbiamo messo tutta la nostra energia e siamo riusciti a vincere».