Benevento - Hellas Verona, le probabili formazioni | Assenze pesanti per Pecchia e De Zerbi

Benevento ed Hellas Verona, rispettivamente ultima e penultima in Serie A, si affrontano alle ore 15 di domenica allo stadio Vigorito, nella ventisettesima giornata.

La rincorsa dei campani ad una miracolosa salvezza, la scorsa settimana si è arrestata sul terreno di gioco dell'Inter, dopo la vittoria al cardiopalma arrivata contro il Crotone, e ora De Zerbi spera in una grande prova davanti al proprio pubblico per avvicinare le dirette avversarie e mantenere viva la fiamma della speranza.

Ritornati a conquistare i tre punti contro il Torino, i gialloblu hanno la possibilità di dare un bel segnale alla lotta per non retrocedere, ma per farlo devono riuscire a violare uno dei tanti tabù di quest'annata, ovvero trovare la seconda vittoria consecutiva.

I PRECEDENTI - Nell'unica trasferta dell'Hellas in Campania, avvenuta nella serie cadetta la scorsa stagione, la squadra di Pecchia è stata sconfitta per 2-0, mentre il match di andata di qust'anno è stato deciso dalla rete di Romulo.

QUI BENEVENTO - De Zerbi deve fare i conti con alcuni problemi di formazione: Antei e D'Alessandro sono fermi per infortunio, Sandro è stato convocato ma non è al meglio, Viola e Lucioni sono stati fermati dal giudice sportivo. La linea difensiva dunque dovrebbe essere composta da Sagna, Djimsiti, Tosca e Letizia, mentre la vera novità dovrebbe arrivare dal centrocampo: con il numero 30 in condizioni precarie, il tecnico dei campani potrebbe optare per una linea mediana composta da due tra Cataldi, Memushaj e Del Pinto, a sostegno delle tre mezze punte Guilherme, Brignola e Djuricic. Davanti infine, il punto di riferimento dovrebbe essere Coda.

QUI HELLAS VERONA - Per il delicato scontro salvezza, Pecchia non avrà a disposizione gli infortunati Valoti e Cerci, oltre allo squalificato Romulo. Per quanto riguarda il reparto arretrato, si va verso la conferma della linea composta da Ferrari, Caracciolo, Vukovic e Fares, mentre a centrocampo il tecnico sembra avere ancora qualche nodo da sciogliere. Vista l'assenza dell'italobrasiliano, sulle fasce dovrebbero esserci Verde e Matos, con Aarons pronto a subentrare dalla panchina, mentre in mezzo potrebbero partire dall'inizio Calvano e Fossati, dal momento che Buchel solo di recente ha recuperato dal proprio acciacco. In attacco invece dovrebbe muoversi la coppia Kean-Petkovic.

ARBITRO - Paolo Valeri di Roma.