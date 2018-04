Benevento - Hellas Verona, le probabili formazioni | Matos ancora out

L'Hellas Verona scenderà in campo alle ore 17 del 4 aprile contro il Benevento, per il recupero della ventisettima giornata di Serie A, interrotta dopo i primi tre anticipi per la tragica scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori.

Con sedici punti dal quart'ultimo posto, sempre più solo in fondo alla classifica, il Benevento deve trovare una vittoria per tenere viva la fiamma della speranza di una salvezza quanto meno improbabile.

Dopo due ottime vittorie, sono arrivate altrettante sconfitte per la squadra di Pecchia, che tra Atalanta e Inter ha collezionato ben 8 reti subite, evidenziando i soliti problemi che si trascina dietro oramai dall'inizio della stagione. Contro i campani però occorre conquistare i tre punti, per cercare di abbandonare il penultimo posto.

I PRECEDENTI - Una sola volta i gialloblu si sono recati sul terreno di gioco campano ed è avvenuto nel campionato cadetto della scorsa stagione, con i padroni di casa che s'imposero per 2-0. Nell'andata di questo campionato invece è stato l'Hellas a vincere, grazie alla rete messa a segno da Romulo.

QUI BENEVENTO - Qualche problema di formazione per De Zerbi in vista della partita con l'Hellas. Lucioni, Puggioni e Costa infatti sono squalificati, Antei, Parigini e Memushaj non saranno della partita per i rispettivi problemi fisici, mentre Sagna, Viola e Diabaté non appaiono nelle migliori condizioni.

Sandro dovrebbe quindi comporre il centrocampo a tre con Cataldi e Djuricic, mentre in attacco la punta centrale sarà Iemmello, con Brignola e Guilherme ai lati. Per quanto riguarda la difesa, l'ipotesi più probabile vede Letizia e Venuti (in caso Sagna non riesca a recuperare) nel ruolo di terzini, mentre Tosca e Dijmsiti saranno i due centrali.

QUI HELLAS VERONA - Anche Fabio Pecchia deve fare i conti con qualche assente per la delicata sfida del Vigorito. Nicolas e Fares sono squalificati, mentre Kean, Matos, Heurtaux e Laner non sono stati convocati per infortunio. Ferrari, Caracciolo e Vukovic dovrebbero essere al loro posto sulla linea difensiva, mentre Souprayen e Felicioli si giocano il ruolo di terzino sinistro. A centrocampo sarà regolarmente presente Romulo, con due tra Buchel, Calvano e Valoti in mezzo, mentre sull'altra fascia dovrebbe correre Aarons, con Verde al fianco di Petkovic. Dovrebbe sedersi in panchina Alessio Cerci, rientrato in campo contro l'Inter ma non ancora al top della forma.

ARBITRO - Daniele Doveri di Roma.