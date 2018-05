Torna il Benacvs Rally, due giorni di gare tra Lago di Garda e Monte Baldo

Dopo l'annullamento dello scorso anno, torna per la sua 15esima edizione il Benacvs Rally, con il primo Benacvs Historic e la nona Coppa Lago di Garda. La competizione si svolgerà il 4 e il 5 maggio e i comuni interessati sono Bardolino, Cavaion Veronese, Caprino Veronese, San Zeno di Montagna e Ferrara di Monte Baldo.

Partenza ed arrivo sul lungolago di Bardolino per un totale di 8 prove speciali, con la particolarità che il venerdì sera dopo il via previsto per le 18.01, i concorrenti effettueranno per due volte consecutive la prova speciale "Lago", la più vicina a Bardolino. Nella giornata di sabato si svolgeranno le altre sei prove speciali in programma: "Rally Club Bardolino", "Lumini" e "Graziani" che verranno ripetute tutte per due volte. L'arrivo della prima vettura è previsto dalle 19 di sabato.

A livello logistico, le verifiche ed il riordino notturno del venerdì saranno presso l'Azienda Agricola Guerrieri Rizzardi di Bardolino, il parco assistenza sarà presso la zona industriale di Caprino Veronese in Località Bran, mentre la direzione gara sarà presso Villa Carrara Bottagisio di Bardolino.

E per permettere lo svolgimento della manifestazione automobilistica, la Provincia di Verona ha ordinato la chiusura al traffico di alcuni tratti di strade di sua competenza. Interessate dai divieti sono le SP 8, 8dir "del Baldo" e 29 "del Pozzo dell'Amore", nei comuni di Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo e San Zeno di Montagna.