Basket e volley, riaprono le campagne abbonamenti di Tezenis e Calzedonia

È partito l'anno nuovo e per il basket e il volley veronesi ripartono le campagne abbonamenti.

Per chi volesse sottoscrivere l'abbonamento alla Tezenis Scaligera Basket Verona c'è tempo fino a sabato 13 gennaio. Gli abbonamenti sono in vendita sul circuito Vivaticket e da lunedì 8 gennaio si potranno acquistare anche nella sede del club in via Cristofoli (orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sabato 13 gennaio apertura solo al mattino). Questi i prezzi:

Non numerato: intero 65 euro, ridotto 55 euro.

Numerata est: intero 95 euro, ridotto 80 euro.

Numerata ovest: intero 125 euro, ridotto 110 euro.

Parterre: intero 220 euro e ridotto 180 euro.

Per la Calzedonia BluVolley Verona invece le vendite degli abbonamenti per il girone di ritorno si concluderanno con la partita contro Padova in programma l'11 gennaio. Questi i prezzi:

Poltronissime: 250 euro.

Tribuna Vip: 195 euro.

Tribuna numerata est: da 35 a 130 euro.

Tribuna numerata ovest: da 20 a 73 euro.

Tribuna numerata nord e sud: da 15 a 60 euro.

Non numerato: da 10 a 48 euro.

L'abbonamento Poltronissime comprende l'ingresso al Blu Club, mentre l'abbonamento Tribuna Vip comprende l'ingresso al Vip Lounge.