Tezenis, Totè saluta Verona. Risolto il contratto, andrà a giocare a Jesi

È successo tutto nella giornata di venerdì, 27 giugno. Prima la Tezenis che comunica la risoluzione consensuale del contratto con Leonardo Totè e poi la Termoforgia Jesi che annuncia di aver trovato l'accordo con il giocatore classe '97 nato a Negrar.

Totè dunque non è più un giocatore della Scaligera Basket Verona e nella prossima stagione vestirà i colori arancioblu del club marchigiano. La Tezenis ha ringraziato l'ala grande per il suo impegno. Sono state 70 le presenze di Totè in gialloblu e 320 i punti realizzati.

A Leonardo, prodotto veronese transitato anche nel settore giovanile gialloblu - fa sapere la Tezenis - il club augura le migliori fortune professionali e personali per il futuro.

E prima di salutare Totè, la Scaligera aveva anche ufficializzato una conferma. La notizia era ormai filtrata da un po' di giorni, ma ormai è certo che Andrea Amato continuerà ad essere il playmaker della Tezenis Verona.