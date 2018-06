Dopo Udom, un'altra conferma per la Tezenis. Resta anche Andrea Amato

La Scaligera Basket non ha ancora ufficializzato la notizia, diffondendola attraverso i suoi canali ufficiali, ma l'anticipazione è stata suggerita dal giocatore tramite Facebook. Andrea Amato rimane un giocatore della Tezenis Verona. Per lui, la prossima sarà la terza stagione in gialloblu e molto probabilmente sarà anche il capitano della squadra. Le voci di mercato lo davano in uscita e su di lui si erano mosse Treviso e Fortitudo Bologna. Il contratto che lo legherà ancora alla Scaligera è di un anno con un cospicuo aumento dell'ingaggio e un'opzione per la prossima stagione.

Il playmaket viene da un'annata molto positiva con la Tezenis. Nella stagione regolare ha giocato in media circa 22 minuti a partita, con una media punti in doppia cifra (poco più di 10 punti per match), e una media di 4 assist a partita. Ancora più alto il suo minutaggio nei playoff, poco più di 29 minuti a partita, con 14.4 punti e 5.2 assist per match.