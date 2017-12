Tezenis, scambio con Roma. Simone Pierich saluta e arriva Mitchell Poletti

Scambio sotto l'albero di Natale tra la Tezenis Verona e la Eurobasket Roma. La Scaligera ha risolto il contratto con Simone Pierich che concluderà questa stagione nella società capitolina. Mentre da Roma arriva a Verona Mitchell Poletti che ha sottoscritto un contratto per la corrente stagione sportiva con un'opzione per la prossima.

La Tezenis e i suoi tifosi hanno sinceramente ringraziato Pierich per il suo grande attaccamento e per la dedizione alla causa gialloblù. "Pierich si è dimostrato uno splendido professionista e durante la sua permanenza a Verona ha conquistato tutti per le sue qualità umane, oltre naturalmente per le sue doti tecniche", hanno fatto sapere dalla Scaligera.

Mitchell Poletti in questa stagione ha già disputato 13 partite con la maglia di Roma. Le sue medie sono di 29,8 minuti, 12,5 punti e 6,2 rimbalzi per gara. È un centro, classe '88 di 205 centimetri, che in A2 prima di quella di Roma aveva vestito le maglie di Latina, Casalpusterlengo, Imola, Capo d'Orlando, Brindisi, Forlì e Sassari.

Sono molto contento dell'accordo raggiunto - ha commentato il neo acquisto della Tezenis - arrivo in una società con la quale avevo parlato anche nella scorsa estate, pronto per dare una mano ad un gruppo amalgamato e che già funziona. Mi metto a disposizione del coach e dei miei compagni per raggiungere, tutti assieme, i migliori risultati possibili.

Daniele Dellafiori, general manager del club gialloblù, ha aggiunto: "Poletti è un giocatore che per caratteristiche mancava nel nostro roster e che va a colmare la prolungata assenza di Maganza. Mitchell è un atleta esperto che sotto le plance porta presenza e consistenza".

Poletti si è già unito al gruppo che in questi giorni si sta preparando alla partita contro Forlì in programma il 29 dicembre.