La Tezenis batte Roseto, chiude al sesto posto e ai playoff trova Legnano

"Un punto esclamativo". Così coach Luca Dalmonte ha definito la vittoria di ieri, 22 aprile, della sua Tezenis Verona sul Roseto Sharks. Un successo che ha permesso ai gialloblu di chiudere la stagione regolare con 36 punti, al sesto posto del girone Est. Significa che la Scaligera dovrà affrontare il primo turno dei playoff contro la terza del girone Ovest, la Fcl Contract Legnano.

La sfida con Roseto è iniziata subito bene per Verona (16-4), guidata dai due americani Greene IV e Jones. Rispondono Ogide e Contento che riportano in partita gli abruzzesi. Gli Sharks passano anche in vantaggio sul 21-23, ma l'ultimo canestro di Greene IV chiude il primo quarto sul 23-23. Stesso copione nella seconda frazione, con la Tezenis che prova a scappare e Roseto che resta in scia. Con l'ultimo canestro del primo tempo, gli ospiti riescono a restare ad un possesso di distanza sul 48-45. Nel terzo quarto, strappo decisivo dei gialloblu che nei primi minuti costruiscono un vantaggio di 9 punti sul 67-58 e lo mantengono quasi invariato fino alla fine del parziale chiuso sul 73-65. Nell'ultima frazione di gioco, Roseto perde anche Ogide e Verona può controllare e allungare ancora fino al 91-76.

Tezenis Verona - Roseto Sharks 91-76

Tezenis Verona: Phillip Greene IV 18, Jamal Jones 16, Mitchell Poletti 14, Andrea Amato 11, Matteo Palermo 10, Mattia Udom 7, Iris Ikangi 6, Leonardo Totè 4, Omar Dieng 3, Curtis Nwohuocha 2, Francesco Oboe 0, Davide Guglielmi 0.

Roseto Sharks: Marco Contento 18, Andy Ogide 13, Matt Carlino 11, Roberto Marulli 9, Francesco Infante 9, Ion Lupusor 8, Giorgio Di Bonaventura 4, Federico Zampini 4, Marco Lusvarghi 0, Darell Combs 0, Alessandro Palmucci 0, Fabio D'Eustachio 0, Riccardo Casagrande 0.