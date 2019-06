Bandiera del Lago, Arilica vince anche la seconda tappa di Peschiera

Sabato 15 giugno è cominciata a Lazise l'edizione numero 52 della Bandiera del Lago, il palio delle bisse che si disputa sul Garda. E sabato scorso, 22 giugno, la seconda tappa è stata a Peschiera del Garda, dove le ambizioni dell'equipaggio di Arilica sono state confermate nella batteria A, quella più competitiva. La bissa arilicense condotta da Alan Di Caprio, Marco Dolza, Raffaele Barbieri e Stefano Mazzurega ha replicato la bella prestazione dell'esordio anche nelle acque amiche antistanti il lungolago Mazzini, vincendo con il tempo di 6’34”21 sulla sorprendente Villanella di Gargnano. Terzi i campioni in carica di Clusanina, poi nell'ordine sono arrivate le bisse Peschiera e Garda.

Per effetto di questo piazzamento, sabato prossimo a Bardolino la bissa di Garda scalerà nella batteria B facendo posto all'agguerrito equipaggio torresano di Berengario vincitore della seconda manche con l'ottimo tempo di 6’38”96. Secondi nella batteria B sono giunti i rematori della bissa San Filippo e il podio è stato completato da San Vili. Quarta piazza per Gardonese e quinta è giunta Paratico.

La batteria C, quella tradizionalmente riservata agli esordienti, è stata caratterizzata dalle peripezie dell'equipaggio iseano di Sebina, giunto al traguardo staccatissimo con il tempo di 9’33”08 al termine di un paio di maldestri giri di boa caratterizzati anche dalla caduta in acqua di un componente dell’equipaggio. Episodio che ha chiamato in causa i volontari del nucleo cinofilo di protezione civile dell'Ana di Verona in collaborazione con l'unità navale della Guardia Costiera, sempre presente in ogni tappa del palio remiero. La batteria è stata vinta in scioltezza dall'equipaggio Iole di Montisola con il tempo finale di 7’06”95. Seconda piazza per La Sengia di Garda, poi Betty di Cassone e Sebina.

Al termine della seconda prova, la classifica generale del gruppo A vede al comando Arilica a punteggio pieno con 60 punti, seguita da Villanella di Gargnano e Clusanina a 58. Poi Peschiera e Garda a 56.

Nel prossimo fine settimana il challenge remiero sarà di scena a Bardolino, dove ritorneranno in gara anche gli equipaggi femminili.