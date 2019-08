Emmanuel Badu in ospedale. Hellas: «Le sue condizioni sono buone»

Le sue condizioni sono buone, ma il giocatore rimarrà sotto osservazione per qualche giorno. Questo è quanto è stato riferito ufficialmente dall'Hellas Verona sul ricovero del centrocampista ghanese Emmanuel Badu. L'atleta è stato trasportato ieri, 14 agosto, all'ospedale Sacro Cuore di Negrar per accertamenti e terapie. Badu è stato vittima di un episodio di microembolia polmonare e questo potrebbe tenerlo fuori dal campo a lungo, probabilmente per tutto l'autunno.