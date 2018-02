Atalanta - Chievo Verona, le probabili formazioni | Inglese e Castro tra i convocati

Il Chievo Verona fa visita all'Atalanta nella ventitreesima giornata di Serie A, con il fischio d'inizio fissato all'Atleti Azzurri d'Italia per le 15 di domenica 4 febbraio.

Ancora in corsa in Coppa Italia ed Europa League, la squadra allenata da Gasperini ha bisogno di una vittoria per restare a contatto delle posizioni che danno accesso alle coppe della prossima stagione e proseguire così nel proprio processo di crescita.

In caduta libera oramai da due mesi, il club della diga si è pericolosamente avvicinato alla zona "calda" della classifica e deve quindi trovare un risultato positivo per tenere a distanza il terz'ultimo posto.

I PRECEDENTI - Il bilancio delle sfide in terra bergamasca vede gli orobici nettamente favoriti in virtù delle 7 vittorie ottenute. Sono infatti solamente 3 i successi dei clivensi, mentre in 2 occasioni la sfida si è conclusa in parità.

QUI ATALANTA - "In casa abbiamo incontrato Napoli e Juve, le due squadre più forti del campionato, ed abbiamo perso di misura. Le abbiamo affrontate con coraggio e grande generosità, questo i ragazzi lo sanno. Noi dalle sconfitte dobbiamo sempre imparare. Ora però è importante dare una svolta a questa situazione, tornando a fare punti in casa. Il campionato si trova in una fase caratterizzata da forte equilibrio. Siamo parecchie squadre a pochi punti di distanza e farne tre domani sarebbe importante per il nostro percorso.

Il Chievo è una buona squadra che sa chiudersi bene ed è molto insidiosa nelle ripartenze e nei calci piazzati. Dovremo stare attenti e non commettere delle disattenzioni come è accaduto con il Cagliari. Credo sarà una partita con pochi spazi, dovremo essere bravi noi a giocare nello stretto e a non subire contropiedi".

Così Gasperini nella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico orobico però dovrà rinunciare agli infortunati Rizzo, Caldara e Gomez, con Toloi, Palomino e Masiello pronti a comporre la linea difensiva. Spinazzola e Hateboer dovrebbero invece correre sulle corsie laterali, con Freuler e De Roon al centro dietro Cristante. In attacco Petagna sembra essere in vantaggio su Cornelius per finacheggiare Ilicic.

QUI CHIEVO VERONA - "L'Atalanta ha fisicità, compattezza ed una carica agonistica notevole. Sono pericolosi perché attaccano in tanti e hanno un organico di primissimo ordine: possono giocarsi l’Europa fino alla fine. Dovremo costruire il risultato attraverso una grande prestazione.

Inglese e Castro stanno gradatamente meglio, saranno convocati ma dovrò valutare se e quanto potranno essere utilizzati. Anche Meggiorini sta bene, è nelle condizioni giuste per poter andare in campo e dare il suo contributo.

Giaccherini? Sono contento del suo arrivo, perché ha anche dal punto di vista morale l’approccio giusto. Ci ha messo un secondo a calarsi nella nostra realtà. È da tanto tempo che non scende in campo, valuterò cosa è meglio per noi e per lui".

Maran ha messo in guardia i suoi sulla sfida dell'Atleti Azzurri d'Italia, per la quale tornano tra i convocati Inglese e Castro, che però non scenderanno in campo dal primo minuto. Assenti invece gli squalificati Cacciatore e Bastien, oltre all'acciaccato Tomovic. Dainelli e Gamberini dunque dovrebbero essere i due centrali difensivi, con Depaoli e Gobbi sulle fasce. La linea mediana sarà composta da Rigoni, Radovanovic ed Hetemaj, mentre in avanti l'unico sicuro del posto è Birsa: Giaccherini, Pucciarelli e Meggiorini si giocano infatti i due posti vacanti, con il secondo che potrebbe arretrare sulla trequarti al fianco dello sloveno.

ARBITRO - Gianpaolo Calvarese di Teramo.