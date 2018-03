Astori, il ricordo del gialloblu Tomovic: "Un onore giocare al tuo fianco"

Il 3 e il 4 aprile. Sono queste le due date scelte dalla Lega Serie A per recuperare le partite di domenica scorsa, 4 marzo, rinviate per l'improvvisa morte del giocatore della Fiorentina Davide Astori. Accolta proprio la richiesta della società viola che per ragioni emotive non voleva giocare nel giro di poco tempo la trasferta di Udine, quella che non si è potuta giocare proprio per la morte del difensore.

Anche le partite delle due squadre veronesi sono state rimandate. Benevento-Hellas Verona si giocherà probabilmente il 4 aprile alle 20.45, mentre ancora non è chiaro quando si giocherà l'altro scontro salvezza, quello tra Chievo Verona e Sassuolo. Comunque si giocherà o il 3 o il 4 aprile.

E in questi giorni sono stati tanti i ricordi e le parole con cui ognuno ha cercato di esprimere il proprio dolore per la perdita di Astori. Anche dallo spogliatoio del Chievo si è alzata la voce di Nenad Tomovic, arrivato quest'anno in gialloblu proprio dalla Fiorentina dove ha giocato insieme ad Astori.