Prima giornata del girone di ritorno e prima sconfitta per il Verona Rugby

La prima giornata del girone di ritorno porta la prima sconfitta nel campionato di Serie A per il Verona Rugby. Gli antracite cadono per 15 a 8 sul terreno della formazione cadetta dell'Argos Petrarca Padova, venendo trafitti da due mete nei minuti finali del match e conquistando solo un punto di bonus difensivo. I giovani petrarchini, rinforzati da alcuni elementi del Top 12, hanno disputato un'eccellente match, mostrando una difesa pressante e aggressiva, una determinazione feroce e una perfetta disposizione in campo. Verona ha pagato nel primo tempo un approccio troppo morbido e superficiale e nella ripresa, dopo venti minuti di buon rugby che l'avevano lanciata in vantaggio, ha ceduto nel finale pagando a caro prezzo indisciplina e carenza di lucidità.

Primo tempo con tante imprecisioni e nessuna meta. Le squadre vanno al riposo sul 3-3, frutto di due calci piazzati realizzati da Benvenuti e Mortali. Nella ripresa, il Verona Rugby gioca meglio e passa in vantaggio con una meta di Quinteri non convertita da Mortali (3-8). Gli antracite giocano ad un ritmo alto, ma non riescono a sferrare il colpo del ko. Col passare dei minuti, allora, gli ospiti calano d'intensità e il Petrarca può approfittarne. Nell'assedio finale, l'Argos segna due mete in meno di cinque minuti con SImonato e Broggin, ribaltando il punteggio e conquistando la vittoria.

Argos Petrarca Rugby - Verona Rugby 15-8

Argos Petrarca Rugby: Zini, Venturini, Caione, Broggin, Zulian, Benvenuti, Gatto, Trambaiolo (58’ Fioriti), Simonato, Minazzato, Butturini (60’ Bogo), Sattin (c), Franceschetto (58’ Tchincharauli), Alagna (47’ Chinchio), Braggiè (32’ Lazzarotto). A disposizione: Zamprotta, Meneghetti, Sottoriva All. Salvan e Conforti.

Verona Rugby: Mortali, Cruciani, Ambrosi, Quintieri, Geronazzo, Gentili (41’ Lupini), Soffiato, Riccioli, Rossi, Cronje, Riedo (41’ Chiarello), Parolo, D’Agostino (54’Girelli), Silvestri (64’ Bertucco), Ferrari. A disposizione: Forzin, Bonafè, Chiarello, De Bastiani, Pauletti. All. Ansell e Mariani.