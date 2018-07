Nasce una fondazione per valorizzare i giovani talenti del volley scaligero

Migliorare la qualità del settore giovani della pallavolo femminile veronese, con un progetto basato sulla collaborazione e la condivisione che accompagni le atlete nella loro formazione agonistica.

È questo l'obiettivo alla base della fondazione di Arena Volley Team Verona, che scenderà in campo dalla prossima stagione 2018/19.

Il progetto, dedicato ad Ivan Salomene, dirigente del Volley 88 recentemente scomparso, mira a far crescere i giovani talenti pallavolistici della provincia, creando dei percorsi per consentire alle atlete di compiere la propria formazione nelle palestre e nei palazzetti veronesi.

Sono tre le squadre nate dall'unione di Vivigas Arena Volley e Tecnovap VTV: Vivigas, che resterà la squadra di riferimento per la provincia di Verona nel campionato serie B1, Tecnovap per la serie B2, che sarà la squadra in cui far maturare le atlete under 18 e Vivigas per la serie D, composta esclusivamente da atlete under 16.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione di diverse società sportive provenienti da tutto il territorio della provincia veronese, tra cui Castel d'Azzano, Sona, Bussolengo, Pescantina, Palazzolo e Sommacampagna, con Vivigas come sponsor principale del progetto.

Il piano ha una visione pluriennale, con risorse e professionisti messi a disposizione per lo sviluppo del talento delle giovani atlete, un'operazione mai vista prima nella provincia veronese.

Il progetto, promosso dal Comune di Verona, è stato presentato mercoledì mattina dall'assessore allo Sport Filippo Rando insieme al presidente di Arena Volley Fabio Tosi e al dirigente Claudio Pasquetto. Presenti il presidente e amministratore delegato di Vivigas Energia Andrea Bolla, il sindaco di Castel d'Azzano Antonello Panuccio, il presidente del Volley Team Verona Paolo Pedoni, il vicepresidente del Volley 88 Nicola Riolfi, il direttore sportivo di Arena Volley Graziano Rossi, il responsabile del settore giovanile di Arena Volley Francesco Menegazzi e alcune atlete.

“Siamo fieri di sostenere questa iniziativa – ha commentato l'assessore Rando –, un progetto che punta alla valorizzazione del talento giovanile e della passione di tante atlete per il mondo della pallavolo”.