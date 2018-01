Anticipi e posticipi di Serie A: il Derby della Scala si gioca di sabato sera

Il campionato di calcio di Serie A riprenderà il 21 gennaio, dopo la pausa, con la 21a giornata. Nel frattempo, la Lega ha comunicato gli anticipi ed i posticipi del periodo che va dalla 22a alla 29a giornata, che riguardano anche Hellas Verona e Chievo Verona.

Non ci saranno altre pause o turni infrasettimanali in questo periodo, con le due formazioni che scenderanno in campo alle 15 di domenica, salvo in alcuni casi.

La squadra allenata da Fabio Pecchia infatti domenica 4 febbraio affronterà la Roma alle 12.30 al Bentegodi per il 23° turno. Nel 25° invece affronterà la Lazio all'Olimpico alle 20.45 di lunedì 19 febbraio, mentre nel 28° sarà impegnata nel derby della Scala con il Chievo, che andrà in scena alle 20.45 di sabato 10 marzo.

Oltre alla stracittadina invece, il club della diga affronterà la Juventus sabato 27 gennaio alle 20.45 al Bentegodi, dove disputerà anche il match con il Cagliari previsto per le ore 18 di sabato 17 febbraio.