Il Comitato Organizzatore annuncia: "Annullato il primo LessiniaClassic"

Il Comitato Organizzatore è dispiaciuto di comunicare a tutti i piloti, navigatori, team e appassionati che il 1° LessinaClassic, in programma per i prossimi 6 e 7 aprile 2018, è stato annullato.

Con questa nota diffusa, gli organizzatori hanno ufficializzato l'annullamento della prima edizione della corsa, spiegando poi cosa ha portato a questa decisione.

La manifestazione non ha ottenuto l'autorizzazione sportiva allo svolgimento da parte della Federazione in quanto è stata considerata gara in abbinamento all'8° LessiniaSport, che si svolgerà regolarmente, e pertanto non consentita dal regolamento.

Lo staff del Rally Club Valpantena è mortificato per questo annullamento che ha cercato di evitare fino all'ultimo momento e prenderà al più presto contatto con ciascuno degli equipaggi iscritti per restituire le quote di iscrizione già versate.