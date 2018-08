Allenamento porte aperte al Bentegodi per l'Hellas. Nuovo colpo: ecco Dawidowicz

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 agosto, l'allenamento a porte aperte allo stadio "Bentegodi" dell'Hellas Verona. Prima della seduta la squadra, lo staff tecnico e quello sanitario hanno salutato i tifosi, arrivati a centinaia sugli spalti della Curva Sud, prima di dedicarsi al lavoro in vista del debutto in Coppa Italia.

Presenti, nell'occasione, anche l'Assessore allo Sport Filippo Rando e gli ex gialloblù Sergio Guidotti e Franco Bergamaschi, oltre all'intera squadra e staff degli Under 17 dell'Hellas Verona, che hanno accompagnato l'ingresso in campo dei calciatori.

I gialloblù si sono poi dedicati all'allenamento, che è stato il primo per i nuovi arrivati Balkovec, Henderson, Ragusa e Tozzo, accompagnati dai cori dei tifosi. Nella giornata odierna, invece, e in quella di domenica 5 agosto sono in programma per i gialloblu agli ordini di mistero Grosso delle sedute mattutine a Peschiera.

Calciomercato: ufficializzato Dawidowicz

L'Hellas Verona FC ha comunicato in queste ore di aver acquisito, in prestito oneroso con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del difensore classe 1995 Pawel Dawidowicz dalla società SL Benfica. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

Pawel Dawidowicz - ph hellasverona.it