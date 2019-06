Granfondo Alé La Merckx, vincono Vincenzo Pisano e Chiara Ciuffini

Dopo l'arrivo del Giro d’Italia, Verona ha vissuto un altro momento di grande ciclismo: la granfondo internazionale veronese Alé La Merckx, valida anche per l'assegnazione dei primi titoli di Campione Europeo Granfondo. La vittoria nel percorso lungo è andata al frusinate Vincenzo Pisano sul pinerolese Davide Busuito. Nelle donne, è stata l'aquilana Chiara Ciuffini a vincere la gara, sulla slovena Erika Jesenko.

La 13esima edizione della granfondo ciclistica Alé La Merckx è partità ieri, 9 giugno, alle ore 8, da piazza Bra, con quasi 3.000 gli iscritti, oltre 500 in più dell'edizione 2018. Dopo la partenza, il gruppo ha percorso compatto i Bastioni Austriaci e poi si è diretto verso la bassa Valpolicella. Sulla strada che ha portato alla prima salita, il serpentone si è sfaldato e un gruppo di una cinquantina di corridori si è messo in testa alla gara. E proprio sulla prima salita, Vincenzo Pisani ha staccato anche il gruppo di testa. Davide Busuito lo ha seguito ed i due hanno iniziato una lunga pedalata in solitaria fino al traguardo, senza essere mai raggiunti dagli inseguitori. Il vincitore della gara è stato deciso all'ultima salita, quella che ha portato i partecipanti alle Torricelle. In questo ultimo strappo, Pisani ha staccato Busuito, il quale non ha tentato una ripresa. E così Pisani ha tagliato il traguardo da solo in 3 ore 37 minuto e 22 secondi. Busito è arrivato dopo un minuto e tre secondi.

Nelle donne, il percorso lungo è stato coperto in minor tempo da Chiara Ciuffini, che insieme alla compagna di squadra Simona Parente si è staccata dal gruppo sulla lunga salita che porta a Sant'Anna. A Ronconi, sulla divisione del percorso tra lungo e corto, Ciuffini e Parente sono state raggiunte dalla slovena Erika Jesenko. Ciuffini e Jesenko si sono alternate nella fuga, lasciando indietro Parente. Sulla discesa che porta a Verona, l'allungo vincente è stato quello della Ciuffini, che è arrivata al traguardo dopo 4 ore 5 minuti e 2 secondi. La Jesenko ha invece chiuso con tre minuti di ritardo.

Nel percorso medio, la vittoria nel maschile è andata a Davide Spiazzi e nel femminile a Deborah Rosa.