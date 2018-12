Poco coraggiosa, la Virtus Verona viene beffata dal dischetto allo scadere

Nessuna dichiarazione è stata rilasciata da Gigi Fresco, presidente e allenatore della Virtus Verona, sulla pagina Facebook della società, dopo l'amara sconfitta subita dalla formazione scaligera sul campo dell'Albinoleffe, nella giornata di sabato, che la spedisce all'ultimo posto del girone B di Serie C.

I virtussini sono stati colpiti nel finale su calcio di rigore allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, dopo che Chironi ne aveva già bloccato uno in precedenza e soprattutto dopo essere andati in superiorità numerica per la doppia ammonizione di Giorgione. A chiamare per primi in causa il portiere avversario sono stati i padroni di casa con Sibilli e Romizi, che hanno visto l'estremo difensore respingere entrambe le conclusioni. La replica veronese è arrivata intorno al quarto d'ora con Rossi, servito da una sponda di N'Ze, che ha colto la traversa: la sfera poi è rimbalzata sulla linea prima di essere allontanata. La Virtus però succesivamente ha iniziato ad abbassarsi troppo e Chironi prima è stato costretto a rifugiarsi in angolo dalla botta di Agnello, dopodiché ha visto uscire la conclusione in acrobazia di Kouko, servito da Ruffini.

La ripresa è iniziata con l'entrata in campo di Ferrara, ma dopo cinque minuti l'arbitro ha indicato il dischetto del rigore per un mani di Rossi in area scaligera: agli undici metri si è presentato allora Kouko, che è stato ipnotizzato da Chironi. Lo stesso portiere ha poi bloccato un nuovo tiro dell'attaccante, mentre Agnello è andato solo vicino all'incrocio dei pali. A quel punto ecco arrivare però l'espulsione di Giorgione, ma neppure in superiorità numerica la Virtus è riuscita a creare pericoli a Coser, nonostante l'entrata in campo di forze fresche come Danieli, Grbac e Momentè. Proprio quest'ultimo ha causato il rigore della beffa allo scadere del recupero con un altro fallo di mano: sul dischetto stavolta è andato Sbaffo, che ha insaccato e regalato la vittoria ai suoi.

Il tabellino

ALBINOLEFFE: Coser; Sabotic (32' st Gusu), Mondonico, Stefanelli; Gonzi, Agnello, Romizi (40' st Sbaffo), Giorgione, Ruffini (32' st Gelli); Kouko (40' st Colombi), Sibilli (16' st Galeandro). A DISPOSIZIONE: Cortinovis, Athanasiou, Micheli, Ravasio, Coppola, Nichetti. ALLENATORE: Michele Marcolini.

VIRTUS: Chironi; Rossi, N'Ze, Sirignano; Trainotti, Casarotto, Rubbo (30' st Danieli), Lavagnoli; Manarin (36' st Momentè); Grandolfo (1' st Ferrara), Danti (30' st Grbac).

A DISPOSIZIONE: Sibi, Pinton, Santuari, Cattivera, Maccarone, Frinzi, Merci, Fasolo. ALLENATORE: Luigi Fresco.

ARBITRO: Rossetti di Ancona (Trischitta-Tomasello)

MARCATORI: 49' rig Sbaffo

AMMONITI: Sabotic, Giorgione, Trainotti, Mondonico, Momentè.

ESPULSI: Giorgione per doppia ammonizione.

