Alberto Malesani: «Non ho mai detto che smetto di fare l'allenatore»

Non ho mai detto che smetto di fare l’allenatore. Dopo 23 anni di squadre di club mi sarebbe piaciuto allenare una Nazionale, questo è vero, due anni fa avevo anche parlato con la Federazione greca ma non se n'è fatto nulla.

E ancora.

Qualche tempo fa circolava una mia foto con un bicchiere in mano dove sembravo un ubriacone, invece stavo male!

Sono alcuni stralci dell'intervista rilasciata a Sky Sport da Alberto Malesani, ex tecnico di Fiorentina e Parma (con il quale vinse la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e la Coppa Uefa), ma anche di Hellas Verona e Chievo, tra le altre.

L'allenatore originario di San Michele Extra però non siede su una panchina di un club dal 2014, quando venne esonerato dal Sassuolo dopo solo cinque partite. Il suo nome era circolato come possibile sostituto di Fabio Grosso nell'Hellas Verona, ma l'attuale tecnico gialloblu è stato riconfermato.

E così, Malesani continua a produrre vino nella sua azienda di Trezzolano e a Sky Sport ha dichiarato «Passo mesi senza bere». Questo per rispondere a chi pensa che sia un ubriacone. Tutto è nato da una foto circolata sui social network in cui si vedeva Malesani con in mano un bicchiere. «Avevo perso peso per un problema alla tiroide», ha spiegato il tecnico, amareggiato perché la sua immagine è stata rovinata dai social network. «Sono utili, ma bisogna fare attenzione». Lui sui social non c'è, non ha nessun profilo e non ha neanche Whatsapp. «Se qualche presidente mi vuole può spendere un po' di più e mandarmi un sms», ha aggiunto, facendo intendere che la voglia di tornare ad allenare non gli è mai svanita. «In carriera - ha concluso - tra trofei e riconoscimenti individuali, ho avuto le mie belle soddisfazioni di cui sono orgoglioso».