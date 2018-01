Albertazzi vince la causa. Hellas condannato e il giocatore ora è libero

Il Collegio arbitrale ha messo la parola fine alla disputa tra l'Hellas Verona e Albertazzi, con la società condannata a risolvere il contratto e a pagare 144mila euro netti al giocatore, ovvero la somma degli stipendi che avrebbe dovuto versargli fino alla fine del rapporto.

Come scrive Alessandro Catapano sulla Gazzetta dello Sport, ad inchiodare il club sarebbe stata una frase del direttore sportivo Filippo Fusco: "Per noi sei fuori". L'espressione è stata registrata dallo stesso Albertazzi il 6 ottobre scorso, così come il resto della conversazione, durante un incontro nel quale il d.s. ha spiegato al calciatore che avrebbe avuto la possibilità di allenarsi in solitaria, ma non di partecipare alle attività dedicate alla squadra, come viene detto in un altro stralcio della 'chiaccherata' tra i due pubblicato dalla Gazzetta: "Gli allenamenti li gestiamo noi, non partecipi ai ritiri, non partecipi alle riunioni tecniche, alle colazioni, ai pranzi, noi siamo qua, vedi quello che vuoi fare, questa è la storia".

Dopo aver ottenuto il reintegro in rosa, il calciatore si è rivolto quindi una seconda volta al Collegio, il quale gli ha dato ragione in quanto l'Hellas non ha "concretamente attuato" la prima sentenza.