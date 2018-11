All'Agsm Forum si chiude la Coppa dei Campioni di basket per atleti con sordità

Si è conclusa la DIBF EuroCup 2018 di Verona, un importante evento di Basket, la Coppa dei Campioni per atleti con sordità, che ha visto sfidarsi i vincitori dei campionati nazionali nelle categorie maschili e femminili. All’AGSM Forum di Verona le finali per il terzo quarto posto di entrambe le categorie e le finali per entrambe le categorie.

«Ho visto le partite di queste giornate – ha esordito il Presidente del comitato organizzatore locale Davy Mariotti durante la cerimonia di chiusura della DIBF EuroCup 2018 - è stato un bellissimo torneo. C’è stato sport e amicizia, per questo vi ringrazio. Vorrei ringraziare le autorità qui presenti e anche i volontari che si sono spese in questi giorni con un grande lavoro».

Un evento a cui hanno risposto tanti appassionati di basket, compresi. Alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Verona Filippo Rando, delle varie autorità di FIP, Roberto Bevilacqua, e della DIBF, è stata anche annunciata la prossima tappa dell’EuroCup, che si giocherà infatti a Mosca. Al termine gli inni nazionali delle squadre vincitrici e la dichiarazione della chiusura dei giochi.

Risultati torneo maschile

Dopo la finale 3°/4° che ha visto trionfare Amplifon Fabriano 96-59 su Crete, risultato che ha posto sul gradino più basso del podio la squadra organizzatrice del torneo, si è tenuta alle 17.30, presso l’AGSM Forum di Verona, la finale della DIBF EuroCup 2018. A sfidarsi i russi detentori del titolo del Gloria Moscow e gli ucraini del Dos Diuscsh Dnipro City. Partita combattutissima e decisa all’ultimo minuto del quarto quarto, con Dnipro che strappa il titolo ai russi in un finale cinematograficamente drammatico.

Risultati torneo femminile

Vince la finale del 3°/4° il Wroclaw sul Lodz, ma la finale più attesa è quella che decreta la vincitrice della DIBF della categoria femminile. Alle 15.30, all’AGSM Forum di Verona, si sfidano le italiane dell’ASDS Pesaro e le ucraine dell’Invasport. Termina 70-60 con il trofeo alle marchigiane.