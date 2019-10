Tezenis, prima sconfitta in campionato. Contro Orzinuovi finisce 78-74

La prima sconfitta in campionato della Tezenis Verona è arrivata ieri, 30 ottobre, nel primo turno infrasettimanale. A Montichiari, la Scaligera ha rincorso per tutta la gara la Agribertocchi Orzinuovi, l'ha raggiunta nel terzo quarto ma alla fine ha dovuto cedere per 78-74.

Il coach gialloblu Luca Dalmonte ha dovuto fare a meno di Love e ha scelto Prandin per completare il quintetto iniziale formato da Hasbrouck, Severini, Udom e Candussi. Il primo canestro della gara è una tripla di Hasbrouck, a cui però Orzinuovi risponde con sei punti Smith. L'Agribertocchi mantiene buone le sue percentuali di tiro per tutto il primo quarto e sotto canestro si affida a Mekowulu per passare e restare in vantaggio. Alla prima sirena il risultato è 22-15.

Severini e Rosselli riportano Verona a contatto nel secondo quarto (24-23), ma Orzinuovi sfrutta la mano calda di Negri e resta avanti di cinque punti fino a metà gara (41-36).

Nel terzo quarto L'Agribertocchi tocca il massimo vantaggio sul 48-39. Hasbrouck guida la rimonta e a ruota lo seguono Tomassini e Poletti che firma la parità sul 52-52. Si resta in equilibrio fino alla fine del parziale che si conclude sul 58-57.

Nell'ultimo quarto l'equilibrio dura poco. Smith porta Orzinuovi sul +5 (64-59) che poco dopo diventa +7 (68-61). Verona perde Hasbrouck per un problema alla coscia e non trova rimedi a Mekowulu. A due minuti dalla fine i locali sono sul 71-63. La Tezenis però non è battuta e in un minuto e mezzo si riporta ad un possesso di distanza (74-72). Nel finale, i gialloblu devono fare fallo per bloccare il cronometro e sperare in un errore dalla linea della carità. Bossi però non sbagli gli ultimi tiri liberi e l'Agribertocchi vince.

Agribertocchi Orzinuovi - Tezenis Verona 78-74

Agribertocchi Orzinuovi: Tarin Smith 20 (7/8, 0/0), Christian Mekowulu 17 (6/12, 1/2), Matteo Negri 13 (4/6, 1/4), Stefano Bossi 12 (3/4, 0/4), Lorenzo Galmarini 9 (4/6, 0/1), Salvatore Parrillo 4 (1/3, 0/4), Massimiliano Ferraro 3 (0/1, 1/4), Giacomo Siberna 0 (0/1, 0/1), Marco Perin 0 (0/1, 0/0), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/0).

Tezenis Verona: Kenny Hasbrouck 14 (1/2, 3/8), Mitchell Poletti 13 (3/6, 1/1), Francesco Candussi 11 (3/10, 1/2), Guido Rosselli 11 (1/4, 0/2), Mattia Udom 9 (1/4, 0/3), Giovanni Severini 9 (0/1, 3/6), Roberto Prandin 5 (2/4, 0/0), Giovanni Tomassini 2 (0/2, 0/2), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0).