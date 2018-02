Calzedonia espugna il parquet di Vibo e si carica per il ritorno di Coppa Cev

Sono tre punti preziosi quelli conquistati dalla Calzedonia Verona al PalaValentia, nella serata di sabato, dove i gialloblu si sono imposti sulla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in quattro set. In attesa della sfida tra Diatec Trentino e Biosì Indexa Sora, i gialloblu si riportano così al quarto posto quando manca una sola giornata al termine della regular season e si preparano nel migliore dei modi all’importante sfida che li attende martedì in Francia contro il Montpellier, nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Cev.

La Tonno Callipo non ha comunque sfigurato contro i ragazzi di Grbic, anzi, dopo un un primo set difficile hanno iniziato a martellare in battuta con Felix e Domagala, complicando le cose agli ospiti.

LA PARTITA - Al fischio d’inizio il tecnico di casa Fronckowiak ha rivoluzionato la formazione lasciando in panchina capitan Coscione, Patch e Verhees sostituiti da Izzo, Domagala e Presta. Grbic non ha fatto turnover e si è affidato a Spirito al palleggio, Stern opposto, Birarelli e Pajenk al centro, Jaeschke e Manavinezhad in posto 4, Pesaresi libero.

Gli ospiti hanno vita facile nel primo set trascinati dall’ottimo Jaeschke, mentre la Tonno Callipo ha faticato ad imbastire una reazione efficace e la Calzedonia ne ha quindi approfittato per allungare e far suo il set con il punteggio di 15-25. Grbic allora ha provato a far rifiatare lo schiacciatore americano e capitan Birarelli sostituendoli con Marretta (ex di turno insieme a Coscione e Lecat) e il giovane centrale bulgaro Grozdanov.

Nel secondo set i padroni di casa sono partiti forte portandosi prima sul 4-1 e poi sull’8-5. Nel frattempo il gioco è stato interrotto per un lieve infortunio occorso al secondo palleggiatore dei veneti, Paolucci, vittima di un calo di pressione che lo ha costretto ad essere trasportato in barella nell’infermeria del PalaValentia. Passato lo spavento, Verona ha ricucito lo svantaggio, salvo poi ricadere ancora sotto i colpi della Tonno Callipo, trascinata dal trio Domagala-Felix-Presta (100% in attacco nel secondo set). Sul 21-17 Grbic ha rispedito in campo Jaeschke e Birarelli e la Calzedonia si è riportatata sotto fino al 22-21. Nel finale però i calabresi hanno trovato lo strappo decisivo, con Costa che ha piazzato il muro decisivo del 25-22.

Copione simile invece per il terzo e quarto set, con Verona che ha provato la fuga e Vibo che si è riportata sotto nei finali di frazione, vedendo però vanificati i propri sforzi da alcune occasioni fallite in attacco e da uno scatenato Stern (Mvp della partita), protagonista nel momento decisivo del quarto gioco. È infatto l'opposto sloveno a trovare l’allungo decisivo e ad attaccare il mani e fuori finale che consente a Verona di conquistare l’intera posta in palio.

Peccato perché siamo andati vicini a conquistare punti e portarli al tie-break - ha detto Marco Izzo -. Dal secondo set abbiamo iniziato un’altra partita dove siamo riusciti ad essere incisivi a partire dalla battuta. Rimane l’atteggiamento positivo e la convinzione che abbiamo avuto in un match in cui nel terzo e quarto set hanno fatto la differenza anche gli episodi.

Non abbiamo giocato benissimo anche perché Vibo ha giocato una bella gara - ha affermant Nicola Pesaresi -. La cosa più importante era vincere stasera. Ora dobbiamo andare in Francia consapevoli che sarà una partita durissima. Ci riposiamo e poi andiamo ad affrontare una battaglia.

Durante il secondo set, leggero malore per Adriano Paolucci. Il palleggiatore, nell’area tecnica, ha accusato un calo di pressione che gli ha fatto perdere momentaneamente i sensi. Subito soccorso dai sanitari del club e dai paramedici presenti nell’impianto si è ripreso poco dopo essere stato trasportato in infermeria. Solo tanto spavento. Le sue parole, rilasciate sul proprio profilo Facebook:

Voglio fare un ringraziamento di cuore a tutto il palazzetto di Vibo che questa sera si è preoccupato per me e mi ha sostenuto, dal pubblico alla tifoseria avversaria, e ovviamente alla nostra instancabile “Maraia” che è venuta fin qui e che sentivo urlare il mio nome durante tutto l’episodio.. Un grazie speciale allo staff medico e ai paramedici del palazzetto che mi hanno soccorso, sono stati estremamente gentili disponibili e professionali. È tutto okay adesso! Sto benissimo! Ancora grazie a tutti.

IL TABELLINO

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Calzedonia Verona 1-3

(15-25, 25-22, 21-25, 19-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Izzo 1, Massari 6, Costa 9, Domagala 13, Felix Jr 15, Presta 9, Marra (L), Torchia 0, Patch 11, Lecat 1, Verhees 0. N.E. Coscione. Allnatore: Fronckowiak.

Calzedonia Verona: Spirito 4, Jaeschke 12, Pajenk 10, Stern 20, Manavinezhad 15, Birarelli 4, Grozdanov 4, Pesaresi (L), Marretta 2. N.E. Mengozzi, Maar, Paolucci. Allenatore: Grbic.

ARBITRI: Simbari, Cerra.

NOTE - durata set: 22', 32', 28', 26'; tot: 108'.

Spettatori: 488.

Mvp: Toncek Stern