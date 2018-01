Calzedonia sconfitta in casa dei campioni d'inverno. Perugia vince 3-1

Il 2017 si era chiuso con una vittoria al tie-break per la Calzedonia Verona, ma l'anno nuovo si è aperto con una sconfitta contro i campioni d'inverno della Sir Safety Conad Perugia. Al PalaEvangelisti, i gialloblu giocano con grinta e carattere ma non basta per evitare il 3-1 finale.

Match per larghi tratti in equilibrio, con Perugia brava nello sfruttare la serata positiva di Russell (migliore in campo) e Zaytsev. Verona resta in partita grazie a Stern e Manavi e dopo il primo set perso, gioca un secondo parziale di altissimo livello e se lo aggiudica ai vantaggi. Il cinismo degli umbri permette alla squadra allenata da Bernardi di vincere il terzo e il quarto set dove si segnala l'ottimo impatto sulla gara di Andric, entrato dalla panchina per sostituire Atanasijevic.

"Possiamo giocarcela punto a punto con le prime del Campionato - ha commentato il gialloblu Stefano Mengozzi -. Ci bastavano due palloni per andarcela a giocare al tie break. Dobbiamo entrare in campo più consapevoli della nostra forza e migliorare. Abbiamo tante gare ravvicinate adesso, dobbiamo pensare partita per partita e migliorare ogni match".

Sir Safety Conad Perugia - Calzedonia Verona 3-1 (25-19, 26-28, 25-18, 25-22)

Perugia: De Cecco 5, Atanasijevic 13, Podrascanin 11, Anzani 7, Zaytsev 12, Russell 21, Colaci (libero), Della Lunga, Shaw 1, Andric 9. N.e.: Cesarini (libero), Berger, Ricci, Siirila. Allenatore: Bernardi.

Verona: Spirito 1, Stern 22, Birarelli 6, Pajenk 5, Maar 3, Jaeschke 5, Pesaresi (libero), Marretta, Manavinezhad 12, Mengozzi 1. N.e,: Paolucci, Frigo (libero), Grozdanov, Djuric. Allenatore: Grbic.

Arbitri: Alessandro Tanasi e Gianluca Capello.

LE CIFRE – PERUGIA: 16 b.s., 7 ace, 47% ric. pos., 19% ric. prf., 55% att., 10 muri. VERONA: 16 b.s., 7 ace, 29% ric. pos., 13% ric. prf., 45% att., 8 muri.

MVP: Aaron Russell (Sir Safety Conad Perugia).

Spettatori 3.332