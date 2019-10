Un nuovo martello a stelle e strisce per la Calzedonia: ecco Muagututia

È arrivato lunedì, da parte della BluVolley Verona, l'annuncio dell'ingaggio dello schiacciatore statunitense Garrett Muagututia, che vestirà la maglia gialloblù per la stagione in corso.

Muagututia, classe 1988, è reduce da un'esperienza da protagonista nella VNL 2019, dove ha conquistato l'argento, e sempre con la sua Nazionale USA ha centrato la qualificazione olimpica nell'Intercontinental Tournament di agosto. Proviene dal Paok Salonicco. Quella con la Calzedonia Verona non sarà la sua prima esperienza in Italia, perchè già nel 2012/13 il forte martello originario di Oceanside, California, militò nell'Impavida Ortona, in serie A2.

ABBONAMENTI - Dopo la brillante vittoria all'esordio, il morale dei tifosi scaligeri è alle stelle. Proprio per questo, e a seguito della grande richiesta, BluVolley ha deciso così di riaprire eccezionalmente la campagna abbonamenti "RicominciAMO", dando così un'ulteriore possibilità ai propri sostenitori.

A partire martedì 22 ottobre, fino a domenica 3 novembre, giornata di #VeronaPiacenza, sarà quindi possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione di SuperLega attualmente in corso.