Sono 38 gli equipaggi per la "prima volta" del Lessinia Rally Historic

L'attesa è finita, l'elenco iscritti del 1° Lessinia Rally Historic è finalmente online su www.rallyclubvalpantena.it. La prima edizione della nuova manifestazione by Rally Club Valpantena, che torna all'organizzazione di un rally storico a 10 anni dall'ultima volta, si apre con 38 partenti pronti a sfidarsi per scrivere il primo nome nell'Albo d'Oro.

Tutto si deciderà sulle 9 prove speciali in programma sabato 16 febbraio nei dintorni di Bosco Chiesanuova, sulle montagne a Nord di Verona, che sanciranno il verdetto. Tutto condensato in una sola giornata, dopo le verifiche di venerdì 15 febbraio, con un percorso particolarmente interessante e compatto dove i piloti potranno togliere la ruggine del lungo inverno e sfidare prima di tutto sé stessi.

Difficile fare pronostici senza uno storico di gare alle spalle, ma sicuramente a contendersi la vittoria assoluta, premiata con il Trofeo Mec Car, saranno in molti. Nel 2° Raggruppamento impossibile non partire da Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi (Lancia Stratos HF/Team Bassano) che proprio con questa vettura chiusero al secondo posto il Due Valli Historic 2009, ultimo rally storico organizzato dalla compagine guidata da Roberto “Bob” Brunelli. Per la classifica del Raggruppamento interessante anche la partecipazione di Rino Righi e Mauro Iacolutti (Ford Escors RS/Team Bassano).

È però il 4° Raggruppamento quello più incandescente anche per i verdetti assoluti. La Toyota Celica 2000 GTFour di Nicola Patuzzo e Alberto Martini (Team Bassano) è un'altra osservata speciale per la sfida di vertice, anche se il driver veronese non siede sul sedile della vettura giapponese dal settembre 2017 e l'ultima apparizione sulle strade di casa con l'ex arma TTE risale al Rally Storico dei Colli Scaligeri proprio 2017, terminato al secondo posto dopo un'emozionante sfida con Riccardo Andreis.

Tutta da seguire la pattuglia di Gruppi A, capitanata dalle BMW M3 di Nicola Bombieri e Linda Tripi (Company Rally Team) sui quali in molti sono pronti a scommettere alto, Denis Tezza e Massimo Merzari (Scaligera Rally) con la vettura che vinse il 1° Benacus Rally Historic lo scorso anno, e “Raffa” con Paolo Scardoni (Scaligera Rallye). Capitolo a parte quello dedicato alla Lancia Delta 4WD di Ivo Zanini e Luca Bortoletto (Orsara Corse), che debuttano in un rally storico proprio al 1° Lessinia Rally Historic. L'equipaggio veronese, funambolico e sostenuto dal pubblico locale, potrebbe inserirsi con grande autorevolezza anche nella lotta non solo per il podio di Raggruppamento.

Sempre nel 4° Raggruppamento occhio anche a Sanna-Dal Brà (Porsche 911SC/Team Bassano) e a Barsanti-Pollini (Ford Sierra Cosworth/Costa Ovest) che in virtù della priorità partiranno con il numero 1.

Equipaggio storico ed evocativo quello di Pierluigi Zanetti e Roberto Scalco (Opel Ascona B/Scuderia Palladio Historic), in lizza per il 3° Raggruppamento, dove a proposito di piloti locali va sottolineata la presenza di Matto Canteri e Mattia Zambelli (Ford Escort RS 1800/Raetia Corse), profondi conoscitori del percorso e attesi dai tanti sostenitori di Bosco Chiesanuova, dove la famiglia Canteri ha le sue radici, non solo sportive. Equipaggio stellare quello composto da Luca Cattilino, già Campione Italiano Gruppo 2 nel 2013, e l'inossidabile Mauro Grassi (Opel Kadett GTE/Team Bassano) che torneranno insieme dopo il Valsugana 2017 pronti a difendersi sulle strade di casa. Menzione particolare per un altro veronese debuttante, Stefano Menegolli con Manuel Tezza, che porterà in gara una recentemente restaurata Fiat Ritmo 75 in livrea “Oliofiat” per i colori del Team Bassano.

Interessante la sfida tra le “piccole” del 3° Raggruppamento. Grazie alla nuova Coppa Fiat 127 by Pro Energy Motorsport, con cinque equipaggi su sei vetture iscritte, le scintille tra le Fiat 127 saranno sicuramente tutte da seguire così come la battaglia tra le Autobianchi A112 Abarth dove l'equipaggio Pesavento-Salizzoni sancirà il debutto agonistico della rinata scuderia Squadra Corse Verona.

Nel 1° Raggruppamento tutto sembrerebbe facile per Valter Canzian e Raffaella Tonutto (Ford Escort Twin Cam/Scaligera Rallye) nuovamente al via di un rally veronese dopo le esperienze 2018 che hanno visto Canzian debuttare nella velocità in salita.