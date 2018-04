Calzedonia si arrende al quinto set e la Kioene si porta avanti nella sfida

Padova si aggiudica il derby del Veneto contro Verona, nella gara di andata della semifinale di Play Off Challenge. È stata una partita tiratissima, durata quasi due ore e mezza, al termine delle quali la Kioene è riuscita ad imporsi sulla Calzedonia ai vantaggi del quinto set e a portarsi avanti nella serie, con gara 2 fissata per le 20.30 di sabato.

Nella sfida contro i patavini, coach Grbic è partito con Spirito in palleggio, Stern all’opposto, Manavinhezad e Jaeschke schiacciatori, Grozdanov e Birarelli al centro e Pesaresi libero.

LA CRONACA - Il derby veneto ha preso il via con un grande equilibrio tra le due formazioni, ma è stata Verona a firmare il primo break, con un muro di Spirito e due azioni lunghe chiuse entrambe da Stern (7-10). I padroni di casa allora hanno ricucito, ma ci ha pensato poi Jaeschke con un ace a ristablire il vantaggio gialloblù (10-12) e Manavinhezad, aiutato da un’invasione patavina, ad allungare (14-17). Qualche errore di troppo dei padroni di casa e un muro di Grozdanov ha mandato Verona +5 (15-20), ma Padova non ha ceduto: con un ace e un tocco del muro rilevato dal video check infatti si è riportata sotto (20-23), ma Manavinhezad ha chiuso poi i conti e portato in vantaggio i gialloblu (21-25).

Nel secondo set a rompere gli equilibri è stata la battuta di Jaeschke (4-6), due ace identici di Grozdanov ha poi portato ulteriormente avanti la Calzedonia (5-9). La risposta della Kioene è arrivata con il servizio vincente di Travica (8-10), Polo dai nove metri poi ha accorciato ulteriormente (11-12) e l'attacco di Premovic ha sancito poi l'aggancio (14-14). Il rush finale si è poi giocato sul filo del rasoio, con Padova a guidare nel punteggio e Verona a replicare colpo su colpo. Cirovic ha quindi finalizzato la buona battuta di Randazzo (23-21), conquistando il vantaggio decisivo per riportare i bianconeri in parità nel computo dei set (25-23).

Verna ha iniziato il terzo set con un po' di appannamento (5-3), salvo poi rimettere il punteggio in equilibrio grazie all'errore di Premovic (9-9). Padova però si è riportata avanti con un ace di Travica (14-11) e ha allungato sfruttando un errore di Mengozzi in attacco (18-15). Jaeschke dalla battuta ha cercato di acciuffare la parità, arrivata con un buon servizio di Paolucci, entrato al posto di Grozdanov (22-22). Fermato a muro Stern però, per i padroni di casa è arrivato il set ball, chuso al termine di un'infinita azione (25-23).

Il quarto set si è aperto con Pajenk in campo al posto di Grozdanov e una Verona più combattiva, con il centrale sloveno che ha messo a terra due muri (1-3). Sempre Pajenk protagonista poi, con un ace e una battuta che la ricezione patavina non ha tenuto nel proprio campo, che hanno consolidato il vantaggio gialloblu (4-8). Padova ha accorciato le distanze al minimo fermando Jaeschke a muro (11-12), ma un errore di Nelli ha permesso agli ospiti di mettere ancora il naso avanti (12-15). Il muro di Polo ha contenuto gli attaccanti veronesi (15-16), ma Calzedonia è riuscita comunque a trovare un vantaggio di sicurezza (16-20). Nel finale Padova è riuscita a riavvicinarsi grazie al muro (20-22), ma ci ha pensato Manavinhezad a togliere le castagne dal fuoco (23-25) e rimandare il verdetto sulla gara al tie break.

Il quinto set è stato lo specchio dell’intera gara: equilibrato fino al cambio campo, in cui Verona conduceva per 8-6 a firma Manavinhezad, dai nove metri. Ed è stato di nuovo lo schiacciatore iraniano, fermando Premovic a muro, ad allungare il vantaggio gialloblù sul 13-9, ma qualche sbavatura scaligera ha riportato Padova in partita (12-13). Con la tensione alle stelle, sul 14-14 sono serviti i vantaggi per decidere il vincitore ed è stata Padova alla fine, a conquistare un parziale combattutissimo (20-18) e la posta in palio.

KIOENE PADOVA – CALZEDONIA VERONA 3-2

(21-25, 25-23, 25-23, 23-25, 20-18)

Kioene Padova: Travica 7, Nelli 7, Randazzo 17, Cirovic 16, Polo 15, Volpato 12, , Premovic 14, Balaso (L), n.e: Peslac 0 n.e: Bassanello (L), Sperandio, Gozzo, Scanferla, Koprivica. Allenatore: Baldovin

Calzedonia Verona: Spirito 2, Stern 18, Jaeschke 15, Birarelli 8, Pajenk 5, Manavinezhad 14, Pesaresi (L), Grozdanov 9, Frigo (L), Mengozzi 0, Paolucci 0 n.e: Maar, Marretta, Magalini (L). Allenatore: Grbic

Arbitri: Boris - Venturi

STATISTICHE

KIOENE PADOVA

Attacco 50% , Ricezione 46% (perfetta 20%), Muri 12, Battute: ace 8, sbagliate 31

CALZEDONIA VERONA

Attacco 45%, Ricezione 31% (perfetta 18%), Muri 8, Battute: ace 8, sbagliate 18

NOTE

MVP: Alberto Polo - Spettatori: 1.229 – Durata dei set: 27’ 25, 28’, 28’, 29’ - Totale: 137’