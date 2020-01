Si raffredda l'asse Verona-Napoli: Kumbulla prende tempo, Firenze tenta Amrabat

Si avvicina sempre più la chiusura del calciomercato e le trattative, soprattutto quelle più importanti e delicate, si fanno sempre più incandescenti. Alcune di queste riguardano proprio l'Hellas Verona che, vista la sua brillante stagione, è stato preso d'assalto per i suoi gioielli.

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Rrahmani per la prossima stagione, il Napoli ha cercato di stringere anche per Kumbulla e Amrabat, incontrando però non poche difficoltà. Come racconato da Tuttomercatoweb, sul giovane difensore le due società avrebbero trovato un'intesa sulla base di una ventina di milioni più bonus, ma lo stesso giocatore avrebbe deciso di attendere l'estate per prendere qualsiasi decisione.

Per quanto riguarda Amrabat, anche in questo caso il Napoli aveva raggiunto un accordo con il club scaligero ma non con il calciatore, soprattutto sulle questioni legate agli anni di contratto e ad una clausola che avrebbe voluto inserire. Sul centrocampista marocchino ora perà è forte la Fiorentina, che starebbe cercando di limare tutte le distanze per arrivare alla fumata bianca: anche in questo caso però, il giocatore dovrebbe effettivamente cambiare casacca solo la prossima stagione.

Secondo la Gazzetta dello Sport invece, l'Hellas avrebbe chiesto al Tottenham il difensore classe 1998 Juan Foyth: le due società starebbero lavorando su un prestito con diritto di riscatto. Sembra invece oramai fatta per l'arrivo di Dimarco in prestito dall'Inter

Nel frattempo il club gialloblu ha ufficializzato il primo contratto per Destiny Udogie, che ha firmato fino al 30 giugno 2022. Questo il comunicato ufficiale.