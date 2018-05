Pugilato. Corezzola vince il titolo veneto e prepara il campionato italiano

È il veronese Cristian Corezzola il vincitore dei campionati regionali Veneti di pugilato nella categoria 69 kg disputati a Loreggia nel weekend dal 20 al 22 aprile. Cristian pugile della Speri Fight Club si è distinto battendo tutti gli avversari e, oltre ad aver conquistando l’ambito titolo regionale, è stato premiato come miglior pugile del torneo.

“Sono molto contento della mia prestazione, tutti i sacrifici fatti in palestra assieme ai miei compagni hanno portato i frutti aspettati - ha commentato Corezzola a caldo -. Dedico questa vittoria al mio allenatore Enrico Speri e a tutti gli agonisti con cui mi alleno oltre che alla mia famiglia che mi è sempre vicino e mi supporta in tutto”.

Contentissimo e quasi euforico il maestro Enrico Speri: “Ci siamo preparati a lungo per questi regionali e vado orgoglioso dei mie ragazzi, ora ci aspetta il campionato Italiano che si svolgerà a Perugia il 13 Maggio, dove Cristian rappresenterà il Veneto per la categoria 69 kg, ma per adesso godiamoci il momento anche se breve, perché da martedì ricominceranno gli allenamenti. Peccato per gli altri due miei pugili, Luca Cicolin ha perso la finale dei 75 kg disputando un ottimo torneo e Israel Vinco è arrivato in semifinale nella categoria dei super massimi (+ 91 kg). Volevo inoltre ringraziare l’unione Pugilistica Veneta, di cui la mia palestra fa parte, per il supporto e per l’ottimo risultato ottenuto a questi campinonati”.