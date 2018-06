Oltre 350 atleti alla Spianà per aggiudicarsi il campionato italiano Bmx

Sarà l’Olympic Arena di Verona, alla Spianà, ad ospitare il campionato italiano 2018 di Bmx. Domenica 1° luglio saranno oltre 350 gli atleti, a partire dai 7 anni, che si sfideranno sul campo di gara, per aggiudicarsi il titolo nazionale nelle diverse categorie. I “riders” arriveranno da tutta Italia e rappresenteranno oltre 20 società. La gara avrà inizio con le qualificazioni, per poi arrivare alle semifinali e alle finali che si terranno durante la mattinata. Alle ore 16.30 seguiranno le premiazioni.

La manifestazione sportiva, promossa dal Comune di Verona, da Agsm e Avis, è stata presentata giovedì mattina in sala Arazzi. Erano presenti, oltre ai bambini e ragazzi del Team Bmx Verona, alcuni dei quali già nella nazionale italiana, l’assessore allo Sport Filippo Rando, il presidente del Team Bmx Verona Linda Spiazzi, il consigliere nazionale della Federazione ciclistica italiana Paolo Fantoni, il consigliere comunale Stefano Bianchini, il presidente della terza Circoscrizione Nicolò Zavarise, il consigliere d’amministrazione di Agsm Francesca Vanzo, la presidente di Avis Verona Paola Silvestri e il rappresentante della ditta Vecomp Francesco Masini.

“Dopo aver ospitato gli europei di Bmx – ha detto Rando –, siamo orgogliosi di poter assistere nella nostra città al campionato italiano, in un’area unica come quella della Spianà. Ringrazio pertanto l’organizzazione, tutti i volontari e i genitori dei nostri ragazzi che con impegno e determinazione lavorano per portare a Verona questi grandi eventi”.