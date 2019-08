Calzedonia, la campagna abbonamenti tocca quota 1000 e non si ferma

Boycho Balabanski, è lui il millesimo tifoso ad avere prenotato un posto in prima fila all'AGSM Forum per sostenere la Calzedonia BluVolley nella prossima SuperLega. «Perchè mi sono abbonato? Sono da sempre un appassionato di pallavolo - ha commentato Boycho -, lo scorso anno sono stato al palazzetto in occasione di qualche partita e mi sono davvero divertito. Quest'anno ho deciso di abbonarmi perchè ho sempre seguito con ammirazione Stoytchev e, quando ho saputo che è arrivato qui, non ho avuto dubbi. Credo che in questa stagione lo spettacolo non mancherà».

Raggiunto l'importante traguardo dei 1.000 abbonamenti, risultato ampiamente in crescita rispetto ai dati dello scorso anno, si ricorda ai tifosi che per sottoscrivere il proprio abbonamento è possibile recarsi presso la biglietteria del BluVolley Sporting Club, in Via Prima Traversa Spianà 28, (chiusa per ferie dal 10 al 18 agosto) oppure accedere al servizio online.

Tutti i dettagli relativi alla campagna abbonamenti "RicominciAMO" potete trovarsi alla relativa sezione del sito Bluvolley.it.