Storiche ville della provincia di Verona: Villa Pignatti Morano a Custoza

Purtroppo non è visitabile, ma la si può scorgere chiaramente da via Bellavista a Custoza, frazione di Sommacampagna. E una bella vista la si gode anche dalla villa che domina la piana di Villafranca e Valeggio. Villa Pignatti Morano nasce nel Seicento come Villa Ottolini perché residenza dei signori di Custoza, i conti Ottolini. L'edificio originale è stato modificato nel tempo. Alla fine del XIX secolo, la villa si è ingrandita sia in altezza che in larghezza. L'ultimo restauro è del secolo scorso ad opera degli attuali proprietari, i Pignatti Morano.

La villa ha due facciate, una rivolta all'abitato e l'altra invece è quella del giardino con tanto di scalinata. Al suo interno si può ancora godere delle opere dipinte sulle pareti e dei soffitti decorati. Del complesso fa parte anche una cappella, quasi immutata anche all'interno dalla sua edificazione.

Sulla villa si possono ancora vedere le tracce lasciate dai proiettili sparati nelle guerre di indipendenza. Anche vicino a questa villa si fronteggiarono gli eserciti sia nel 1848 che nel 1866.