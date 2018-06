Blog Centro storico / Largo Pescheria Vecchia

Curiosità sulle botteghe storiche di Verona: la vetrina della Coltelleria Calcagni

Quando il negozio è aperto, la vetrina mostra i coltelli e le altre lame in vendita. Quando è ora di chiusura, la vetrina è in grado di ruotare su se stessa, così la merce torna in negozio e all'esterno rimane un portone