Il Veneto Valpolicella DOP del Frantoio Bonamini premiato dalla Guida Flos Olei 2019

Un prodotto che continua a collezionare prestigiosi riconoscimenti e che non smette mai di conquistare esperti e consumatori con il suo gusto unico: il Veneto Valpolicella DOP di Frantoio Bonamini è stato premiato dalla Guida Flos Olei 2019 come Miglior Olio Extravergine di Oliva Dop/Igp – Fruttato Leggero.

“The Best” di Flos Olei 2019 - la classifica internazionale delle 20 migliori produzioni olearie del mondo - segue criteri di selezione di assoluto rigore: una vera e propria guida al mondo dell’olio extravergine d’oliva ad uso della stampa e del grande pubblico. L’assegnazione dei premi che compongono la “The Best” si basa, infatti, su criteri che spaziano dalla valutazione delle qualità organolettiche dei prodotti fino alla costanza qualitativa dell’azienda.

Il Veneto Valpolicella DOP di Frantoio Bonamini, premiato dalla guida per la sesta volta, è un extravergine perfetto per i palati delicati e per uso quotidiano, dal colore giallo intenso con nuances verde chiaro e dal gusto con un’ampia carica vegetale: viene ricavato dalle varietà Favarol e Grignano, tipiche della zona della Val d’Illasi, che lo rendono non solo un prodotto qualitativamente eccelso, ma anche fortemente connesso con il territorio d’appartenenza.

«Mantenere uno standard qualitativo elevato nel tempo, non dimenticando le nostre radici, è sempre stato uno degli obiettivi della nostra azienda. - ha dichiarato Giancarlo Bonamini, titolare di Frantoio Bonamini - Non abbiamo mai modificato il nostro modo di fare olio per avvicinarci ai gusti dei concorsi. La ripetizione negli anni del successo come miglior olio extravergine d’oliva fruttato leggero del nostro Veneto Valpolicella DOP ci rende estremamente orgogliosi».

La cerimonia ufficiale si è svolta a Roma il 7 e 8 dicembre presso l’Hotel Westin Excelsior (Via Vittorio Veneto, 125). Durante la cena di gala il Veneto Valpolicella DOP è stato presentato alla stampa del settore e agli illustri ospiti internazionali che sono intervenuti e messo in degustazione su tutti i tavoli. Nel momento della premiazione, il curatore Marco Oreggia ha dichiarato che «Il Valpolicella Dop di Frantoio Bonamini è insostituibile. Nei concorsi i "veri" fruttati leggeri stanno scomparendo perché si premiano in questa categoria fruttati che non sono leggeri, ma più intensi. Il fruttato leggero ha un proprio mercato molto significativo».

Gallery