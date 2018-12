Veneto Awards a Pleiadi, realtà creata dal veronese Lucio Biondaro

Milano Finanza ha premiato con il Veneto Awards Pleiadi, realtà padovana che comunica la scienza ai bambini con un metodo innovativo. Il premio è andato ai due fondatori della società, Alessio Scaboro e il veronese Lucio Biondaro.

La cultura è il primo prodotto italiano nel mondo - ha detto Biondaro - Per questo motivo ci fa particolarmente piacere il riconoscimento di Milano Finanza per la nostra attività di imprenditori culturali. Due parole che ancora troppo spesso vengono viste come distanti, quasi un ossimoro: in realtà l'industria culturale offre grandi opportunità e margini di sviluppo.