Pillole dal passato veronese: la prima tranvia, la Verona-San Bonifacio

La data di inaugurazione è l'1 novembre 1881, ma per arrivarci ci vollero due anni di lavoro. Nella provincia di Verona, sul finire dell'800 c'erano le ferrovie, ma mancava un servizio di trasporto pubblico che fosse locale, capillare ed economico. Per crearlo si partì dalla richiesta di due cittadini milanesi, il cavaliere Felice Grondona e l'avvocato Giobatta Alessi. Furono loro a dare il via nel 1879 alla realizzazione della cosiddetta tranvia. Una rotaia su cui correva un tram a vapore che partiva dalla stazione di Verona Porta Vescovo e arrivava fino a San Bonifacio. I binari passavano dove oggi corre la Strada Regionale 11. E i vantaggi con la ferrovia che già da allora collegava Milano e Venezia sono gli stessi che ancora oggi ci sono tra il trasporto pubblico su rotaia e quello su gomma. La tranvia, come gli odierni autobus, si poteva permettere molte più fermate rispetto al treno e poteva servire anche quei paesi più piccoli dove non c'era una stazione ferroviaria.

Bastarono pochi mesi per decretare il successo della tranvia Verona-San Bonifacio, tanto che si pensò subito di allungarla. Nacquero così le diramazioni che portavano a Lonigo verso est e a Cologna Veneta verso sud, già nel 1882. L'anno successivo, più o meno a metà del percorso, fu creata la deviazione di Caldiero, per coloro che volevano raggiungere Tregnago, passando per Illasi e Colognola ai Colli.

Il trasporto pubblico locale veronese si sviluppò dunque prima a est del capoluogo e solo dal 1883 si penso di coprire anche la parte ovest, verso il Monte Baldo e il Lago di Garda. Era il 1889, quando s'inaugurò la tranvia Verona-Caprino.