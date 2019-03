Ricette ispirate dalle feste veronesi: la Torta Zuccafolk di Pastrengo

È una torta ideata per la Festa della Zucca che ogni estate si tiene a Pastrengo, nella località di Piovezzano.

Gli ingredienti per quattro persone sono:

- Per la pasta:

250 grammi di farina;

un uovo;

125 grammi di burro;

due cucchiai di zucchero;

mezzo bicchiere di acqua;

un pizzico di sale.

- Per il ripieno:

​500 grammi di zucca cotta;

quattro cucchiai di zucchero;

tre uova;

250 centilitri di panna da montare;

un cucchiaio di latte;

un cucchiaino di cannella;

un pizzico di sale.

All'inizio è necessario preparare la pasta, amalgamando velocemente la farina, il burro ammorbidito, lo zucchero, l'uovo, il sale e l'acqua fredda. Realizzato l'impasto, lo si avvolge con una pellicola e lo si lascia riposare in frigorifero per un'oretta.

Mentre si attende, si monta la panna, si aggiungono latte e uova e successivamente la purea di zucca, lo zucchero e la cannella. Per chi lo gradisce è possibile aggiungere anche un bicchierino di cognac. Infine, si amalgama tutto il ripieno.

Si prende la pasta dal frigo, la si stende in una tortiera imburrata e infarinata e La si picchietta con una forchetta. Si versa il ripieno sulla pasta e si mette tutto in forno.

Si cuoce tutto a 180 gradi per 40 minuti.

Servire fredda.