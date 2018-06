Toponomastica delle zone di Verona: il rione Carega

Potrebbe esserci stato un errore da parte di un antico dipendente comunale all'origine del nome Corte Cadrega, piccola corte al centro di un rione storico della città, il rione Carega. Cadrega e carega significano entrambi "sedia" solo che il primo termine è più lombardo, mentre il secondo è tipicamente veronese. Ci si può dunque immaginare che anticamente in questa zona di Verona ci fossero tantissimi artigiani che realizzavano sedie. Un'ipotesi che non si discosterebbe neanche troppo dalla teoria ritenuta più verosimile. Il rione Carega, infatti, era effettivamente un rione di artigiani e di sicuro non mancavano quelli che creavano o riparavano sedie. Ma gli artigiani più presenti si pensa fossero i conciatori, chiamati caliari o calegari. E tra calegari e caregari la differenza è solo di una lettera. Ed è dunque possibile che tra i due termini abbia resistito di più quello dei caragari e quindi rione Carega. Ma c'è un'altra affascinante leggenda sull'origine del nome del rione. In questa zona della città fu infatti ritrovata una lapide, ancora conservata nel museo maffeiano. Questa lapide era dedicata ad un antico magistrato e in epoca romana i magistrati sedevano su di di un sedile particolare chiamato cattedra. E la lapide assomiglia proprio al sedile di un magistrato romano. Per questo è stata chiamata cattedra, diventata poi carega in dialetto veronese.