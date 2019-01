La cantina veronese Tommasi scelta come cantina ufficiale di Air Dolomiti

Air Dolomiti e Tommasi Family Estates collaboreranno per tutto il 2019. A partire dall'1 febbraio e fino al 31 gennaio 2020 tutti gli ospiti in volo potranno gustare i vini della cantina veronese.

Tommasi sarà la cantina ufficiale di Air Dolomiti e i vini scelti saranno offerti a rotazione su tutto il network. A bordo verranno serviti tre vini premium delle tenute Tommasi coinvolgendo i viaggiatori in un percorso di degustazione in terre vocate d'eccellenza.

Le etichette protagoniste provengono da diverse aree geografiche per soddisfare le esigenze di ogni palato: dalla Lombardia, Caseo Pinot Nero Brut brillante; dalla sponda meridionale del Lago di Garda, Tommasi Le Fornaci; dalla Toscana il Casisano Rosso di Montalcino doc secco.

Saranno circa 30.000 le bottiglie servite nelle tre tipologie di vino e l'ospitalità ad alta quota proseguirà anche a terra. Ai clienti che presentano la carta d'imbarco Air Dolomiti nelle tenute Tommasi viene riservata la possibilità di vivere un tour e una degustazione gratuita della selezione Tommasi Family Estates, con uno sconto sul vino acquistato.