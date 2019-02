Artosi, iniezioni di tessuto adiposo per ritardare il ricorso alle protesi

La degenerazione delle cartilagini articolari rappresenta un disagio quotidiano dal grande impatto sociale. Infatti, la sua patologia più rappresentativa, l'artrosi, è tra le prime dieci cause di disabilità.

Si tratta di una patologia che colpisce più del 50% della popolazione al di sopra dei 60 anni e circa il 10% tra i giovani. Questa malattia colpisce le articolazioni e quindi incide negativamente sul loro funzionamento, soprattutto di anca, ginocchio e caviglia. Ma prima di giungere a una forma degenerativa grave, che comprometta definitivamente le articolazioni e che richieda l'impianto di una protesi, esiste una fase intermedia che riesce a ritardare la fase chirurgica.

È una fase intermedia nella quale vengono effettuate una serie di iniezioni di tessuto adiposo all'interno delle articolazioni. All'interno del tessuto adiposo, grazie ad un processo minimo di lavorazione effettuato in maniera estemporanea, vengono isolate le cellule mesenchimali che vengono poi iniettate nella parte interessata. Con questa metodica è possibile procrastinare l'intervento chirurgico.

Quando usiamo le cellule mesenchimali stiamo riutilizzando le capacità rigenerative del tessuto umano per riparare i danni cartilaginei o tissutali - ha spiegato il chirurgo ortopedico Piergiuseppe Perazzini - In ortopedia ovviamente le impieghiamo per le articolazioni cartilaginee, che si sono lesionate a causa di un trauma o per l'usura. Le cellule mesenchimali, opportunamente utilizzate e stimolate, si replicano dando la possibilità ai tessuti di ricostruirsi siano essi cartilaginei, ossei o tendinei. E il vantaggio è quello di preservare l'apparato scheletrico.

Si tratta di una metodica curativa che si pone come obiettivo quello di riuscire a rinviare la sostituzione protesica e quindi l'intervento chirurgico. Mi riferisco soprattutto a quei pazienti che hanno un'età compresa tra i 50 e i 60, che come unica sintomatologia avvertono gonfiore e dolore intermittente e soprattutto che non vedono compromesse le loro attività quotidiane.