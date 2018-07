Il sushi made in Verona di Zushi ancora più sostenibile con Friend of the Sea

La catena di ristorazione veronese Zushi punta ancora di più sulla sostenibilità del pesce servito e aderisce al Sustainable Restaurant Program promosso dall’associazione internazionale Friend of the Sea che verifica l’impatto ambientale e la responsabilità sociale dei prodotti ittici derivanti da pesca e allevamento sostenibili. A 12 anni dalla sua fondazione, i tempi sono maturi per la svolta green di Zushi, ristorante dai sapori nipponici creato dall’imprenditore veronese Cristiano Gaifa, che oggi conta 25 locali sparsi in tutto il Nord Italia.

Gaifa dichiara: «L’attenzione al rispetto e alla salvaguardia di specie ittiche a rischio di estinzione è stata uno dei nostri valori di rifermento sin dall’apertura del primo ristorante, ma oggi sentiamo il bisogno di fare ancora di più. Attraverso l’adesione al programma Sustainable Restaurant di Friend of the Sea, ci siamo impegnati a rifornirci di specie ittiche certificate FoS e ad aumentare nel breve periodo la percentuale di pescato e allevato sostenibile fino a raggiungere una percentuale superiore al 90%».

«La partecipazione di Zushi al Programma è per noi un’ulteriore dimostrazione del fatto che anche in Italia, sia i ristoratori che i consumatori, siano sempre più consapevoli dell’importanza della tutela dell’ambiente e delle condizioni di lavoro di chi assicura ogni giorno il cibo sulle nostre tavole, a casa e nelle occasioni di svago», commenta Paolo Bray, Fondatore e Direttore di Friend of the Sea, associazione ambientalista internazionale che quest’anno compie 10 anni.

L’ideale di sostenibilità di Zushi non si limita alla fornitura di materia prima certificata, ma è estesa ad altri ambiti, dall’eliminazione totale dell’utilizzo dei sacchetti di plastica alla graduale sostituzione della flotta aziendale con automobili e motorini elettrici per le consegne a domicilio. Da circa due mesi, infatti, davanti ad alcuni ristoranti della catena, sono state posizionate le prime colonnine elettriche di cui possono beneficiare anche i clienti. Per sapere di più sul Sustainable Restaurant Program, visita il sito di Friend of the Sea o scarica l’applicazione mobile Friend of the Sea Sustainable Seafood.

Friend of the Sea (FOS) è uno schema di certificazione internazionale di sostenibilità ambientale per prodotti da pesca e acquacoltura. In 10 anni di attività, circa 900 aziende in 100 paesi si sono affidate a FOS per verificare la sostenibilità dell'origine dei propri prodotti. Gli audit sono svolti da enti di certificazione accreditati e si basano su dati ufficiali aggiornati. FOS promuove, inoltre, progetti scientifici di tutela e conservazione dell'ambiente e dell'habitat marino in collaborazione con istituzioni, università e istituti di ricerca in tutto il mondo.