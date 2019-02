Storie di ordinaria follia: ordina su Internet un costume da bagno e riceve lingotti d'oro

Un ragazzo bretone per un solo istante ha pensato di essere diventato ricco a causa di un banale "errore nel destinatario". Due settimane fa a Vannes, nel Morbihan, un fattorino ha suonato la porta di Julien, un giovane di 27 anni. Quest'ultimo firma la ricevuta del pacco che aspetta, persuaso di trovare all'interno il costume da bagno che ha ordinato a sua moglie in vista della prossima vacanza prevista per il prossimo marzo. Ma quando apre il pacchetto, gli cadono le braccia. Al posto del bel bikini, scopre pezzi e lingotti d'oro. Dopo un attimo di sorpresa mista ad ansia rinsavisce: «C'erano monete d'oro di Louis d'Or battute all'inizio del 1900, piccoli lingotti di 20 e 50 grammi...In tutto dovrebbero essere 700 grammi. La fattura allegata ammontava a circa € 20.000!», come ha comunicato ai giornalisti che lo hanno intervistato.

Quindi, scopre leggendo l'etichetta del pacchetto che il fattorino aveva un indirizzo errato e stava cercando il destinatario giusto. Va a casa sua, ma nessuno risponde. Il giovane bretone, con il suo pacchetto di lingotti d'oro sotto braccio, ha continuato il suo viaggio verso la stazione di polizia di Vannes per portare l'involucro ed il suo prezioso contenuto. «La polizia si è congratulata con me per aver restituito il pacchetto», ha detto ai microfoni.

Alla fine Julien è riuscito a raggiungere il destinatario del pacco per telefono un po' più tardi e lo ha informato che poteva ritirare il suo pacco alla stazione di polizia. «Nel frattempo, però, non ha ancora ricevuto il bikini della moglie e chissà quanto dovrà aspettare, - rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti". «Bisogna stare sempre attenti a ciò che si acquista ed al metodo di spedizione, - aggiunge D'Agata - perchè non tutti potremmo trovare un "onesto Julien" pronto a restituirci dei beni così preziosi».