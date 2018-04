Esce "S-Ciantisi" di Gilberto Antonioli: una raccolta di poesie in dialetto veronese

È stata pubblicata in questi giorni dall’editore Mauro Bonato il volume “ S-Ciantisi ”, l’ultima fatica letteraria di Gilberto Antonioli . Il noto poeta, giornalista e scrittore veronese si cimenta ancora una volta in quello che è probabilmente il suo cavallo di battaglia: le poesie in dialetto veronese. Un’opera che rispecchia l’animo e le caratteristiche narrative della sua scrittura, fatta di “lampi” letterari (da qui il titolo della raccolta, che tradotto in italiano vuol dire proprio fulmini, lampi), di vere e proprie istantanee romanzesche, arricchite e rese accattivanti per il lettore proprio grazie all’immediatezza, alla spontaneità e al fascino che solamente il dialetto veronese è in grado di donare.

Un poeta conosciuto e stimato per la sua finezza, per la sua sensibilità e per la musicalità delle parole dei suoi scritti. Armonia, malinconia, colori, immagini, si fondono all’improvviso nei versi dialettali veronesi, coniugando semplicità, leggerezza e quotidianità con elementi come la tristezza, le difficoltà della vita, la solitudine, la sfiducia, la delusione. Un’alternanza di sentimenti che potrebbe ricordare alcuni scritti del primo e baldanzoso Barbarani quando, in alcune sue opere ambientate nella sua amata Val d’Adige, narrava da un lato, l’allegria e la serenità agreste tipica delle valli e del lago di Garda, dall’altro si lasciava andare a scorci di nostalgia, di tristezza, di malinconia crepuscolare.

“In “S-Ciantisi” passato e futuro si intrecciano in una continua lotta tra rimpianti, nostalgia, rabbia, speranza e fiducia – ha commentato Mauro Bonato - Un sottile gioco di psiche e inconscio fa da cornice a narrazioni fluide, sensuali, fugaci e allo stesso tempo profonde e, a volte, amare. Il dubbio, l’incertezza, la suggestione, trovano ristoro e permettono momenti di serenità e fede. L’opera di Antonioli vuole essere un mezzo per esprimere certezze e disagi, incertezze e speranze, contrasti e intime riflessioni. Un mondo ideale, fatto di pensieri filtrati, di riflessi simbolici dei vari stati d’animo, di momenti di ansia e sussulti di quiete, di “aggressivi” istanti di ribellione”.

Poesie dialettali che avvolgono il lettore in un viaggio veloce, dinamico e musicale. Nelle poesie di Antonioli si contraddistingue l’energia dei testi sempre in movimento tra quotidianità e veridicità della vita. La profonda sensibilità dell’autore amalgama l’atto poetico di naturalità e autenticità. Un gusto letterario e poetico che sa di libertà e bellezza creativa. Il volume, finito di stampare nel mese di marzo, contiene la prefazione del Professore Giuseppe Vaccari.