Libri e autori veronesi: Dania Ferro e il suo "Romantico Latino"

Non è tanto che è uscito per Caosfera edizioni il libro "Romantico Latino" di Dania Ferro. Racconta la storia di Rebecca Viola, la cui vita era invidiabile, prima che Ivan la lasciasse a due giorni dalle nozze. Aveva un bel lavoro, un bel fidanzato e il successo nelle competizioni di ballo latino americano. Poi il trasferimento da Verona a Milano, il nuovo lavoro come commessa in un supermercato e una vita solitaria e isolata. Fino a quando Rita, la sua direttrice, e il suo collega David la obbligano ad uscire con loro e le fanno conoscere Filippo, abile ballerino, che le farà una precisa richiesta, essere la sua partner alle prossime competizioni.

Classe 1977, Dania Ferro nasce e cresce in provincia di Verona. Appassionata di moda, si diploma come stilista e disegnatrice di moda, e nel 2000 ha aperto il suo atelier di abiti da sposa. A questo ha affiancato la scrittura e la lettura, soprattutto delle opere di autori statunitensi.