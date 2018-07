Toasteria Italiana nata a Peschiera del Garda è il "miglior food smart d'Italia"

La prima edizione del Retail Award Italy si è conclusa con la proclamazione di Toasteria Italiana miglior format italiano di ristorazione veloce (categoria Food Smart). Ad organizzare questa prima edizione di Retail Award Italy sono CNCC (Consiglio Nazionale Centri Commerciali) e Retail&Food, con Mapic Italy e Mapic Food&Beverage main partner dell’iniziativa. Il Gala Dinner di premiazione, nella meravigliosa cornice del Four Season di Milano, si è rivelata una sorta di cerimonia di chiusura del MAPIC ITALY 2018, fiera di riferimento per il mondo del retail e del real estate commerciale. 110 finalisti, suddivisi in 10 categorie: non solo food ma anche moda, servizi, accessori, tecnologia e grande distribuzione.

Le insegne, per la maggior parte consolidate aziende del panorama retail nazionale e internazionale, costituiscono un mercato di oltre 16mila punti vendita attivi sul territorio italiano. Con grande emozione Toasteria Italiana viene proclamato miglior brand della propria categoria, con la seguente motivazione: «Per essere riusciti a coniugare in un format innovativo e accattivante un prodotto tipico della nostra alimentazione: il toast, declinandolo in una serie di rivisitazioni capaci di soddisfare i clienti che cercano una ristorazione veloce ma di qualità in un ambiante piacevole, accogliente e informale, capace di adattarsi a diversi canali di sviluppo senza mai perdere la propria identità».

Ad accettare il premio, salgono sul palco del Retail Award Italy 2018 Mariano Triunfo, CEO dell’azienda proprietaria del brand e Angela Aricò, Responsabile Marketing e Sviluppo. La valutazione della giuria, composta da membri di rilievo della comunità del Retail Real Estate, sorprende per il proprio coraggio nel premiare aziende giovani e innovative e contribuisce certamente allo slancio del progetto imprenditoriale arilicense: dopo aver attirato l’attenzione di soggetti finanziatori autorevoli, l’azienda riesce oggi a programmare un piano di sviluppo direzionale che prevede l’apertura di 20 flag-ship store in Italia e l’avviamento di Pilot Store d’avanguardia, in metropoli internazionali selezionate.

100% Made in Italy

Il primo ristorante ad insegna Toasteria Italiana nasceva nel centro storico di Peschiera del Garda nel 2013, con un locale-zero di pochi metri quadrati e un progetto estremamente ambizioso: proporre un ristorazione veloce sana e leggera, che facesse diventare il “toast” protagonista assoluto di numerose rivisitazioni gourmet. L’azienda proprietaria del marchio conta oggi 14 punti vendita in tutta Italia, un team solido di professionisti e un locale scuola di 120mq, sede training al servizio di tutta la rete di negozi.

Disegnato dall’architetto Marco Lucchi e ideato dall’imprenditore Mariano Triunfo, il concept di Toasteria Italiana è una perfetta sintesi di eleganza, funzionalità operativa, design e orgoglio made in italy. In un contesto informale ed elegante, il marchio riesce a veicolare valori di italianità e lusso alla portata di tutti, anche in contesti molto diversi. Il percorso di crescita del marchio è dapprima principalmente urbano: vengono selezionati locali nei centri storici di Milano, Verona, Torino, Ferrara, Sorrento, Taranto e sul lago di Garda, per realizzare i propri punti vendita vetrina. Evidente fin da subito la capacità del format di riqualificare aree non necessariamente centralissime, grazie ad interventi di illuminazione, signage di prestigio e alla realizzazione di dehor molto curati.

L’arrivo di Toasteria Italiana attrae sistematicamente interventi analoghi, che vivacizzano interi quartieri e vie commerciali del centro. Seguono alcune esperienza rilevanti di declinazione del format all’interno di centri commerciali strategici (Oriocenter di Bergamo, Vulcano di Sesto S.Giovanni, la Galleria Borromea di P.Borromeo e Gli Orsi di Biella): direttamente affacciati sulla food court e adattati nel proprio layout, i punti vendita conservano una riconoscibilità del brand assolutamente unica.

Il fondatore

Provenienti dal mondo della pasticceria, Mariano Triunfo e la responsabile formazione Donatella Abeltino, mettono a punto un modello di ristorazione veloce che sposta l’attenzione dalla personalità di chef stellati all’eccellenza intrinseca del prodotto italiano: pane, salumi, formaggi, verdure fresche di stagione, diventano protagonisti di un’alimentazione equilibrata e assolutamente mediterranea. Caratterizzante è la vocazione biologica del format, soprattutto nella scelta delle bevande analcoliche (completamente prive di zuccheri e coloranti) e della miscela di caffè di torrefazione italiana e a marchio proprio.

L’amicizia fraterna che lega Mariano Triunfo all’archi-star internazionale Marco Lucchi (www.architettomarcolucchi.com) assicura alla start-up veronese un design in grado di competere con i grandi del settore, fin dalle prime aperture. L’identità del brand è in effetti interpretata alla perfezione dalle scelte di design dell’architetto: superfici lucide e specchianti, legni preziosi e acciai di altissima qualità, realizzati su misura da artigiani locali, attrezzature e tecnologie di produzione italiana, finiture di lusso e gigantografie rinascimentali. In questo senso la Venere e la Primavera di Botticelli diventano il simbolo di una scelta di rappresentazione dell’eccellenza italiana: è proprio la Galleria degli Uffizi di Firenze a certificare ogni singola riproduzione dei capolavori di botticelliani esposti sulle pareti dei punti vendita Toasteria Italiana.

Gallery